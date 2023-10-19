В Минэкономики назвали 5 профессий, которые будут актуальными в ближайшие четыре года 

Известно, что в 2024 году спрос на специалистов и рабочие кадры составит 481.6 тысячу человек, в 2025 году эта цифра достигнет 542 тысяч, в 2026 году – 606,8 тысяч человек, в 2027 – цифра достигнет аж 669,5 тысяч. Больше всего рабочих нужно будет в таких сферах, как промышленность и строительство, чуть меньше – в оптовой и розничной торговле и государственном управлении, а также обороне.

Об этом говорится в проекте среднесрочного прогноза потребности в специалистах и рабочих кадрах, который разработали в Министерстве экономики Украины. При этом наибольший спрос в течение четырех лет будет на такие кадры:

рабочие по добыче полезных ископаемых и на строительстве;

водители и рабочие по обслуживанию передвижной техники и установок;

руководители предприятий, учреждений и организаций;

специалисты в сфере физических, математических и технических наук;

технические специалисты в сфере прикладных наук и техники.

Ранее сообщалось, что в некоторых областях Украины значительно возросло количество предложений работы. В лидеры по темпам роста выбилась Черновицкая область. По сравнению с августом, в сентябре количество вакансий выросло на 6%, поэтому соискателям работы было доступно 1905 вакансий. В Ровенской области наблюдался прирост 5%, таким образом в сентябре предлагалось 2 275 вакансий. Также улучшилась ситуация и Кировоградской области, в этом регионе количество вакансий увеличилось на 4% и составляет 1 237 предложений. Похожая ситуация на Полтавщине – наблюдался рост на 4%, поэтому общее количество предложений в сентябре составило 2 741 вакансия. Также 4% прирост в Киевской области. При этом количество вакансий в столице и области составляет 34 574.

В то же время украинцы все чаще отдают предпочтение работе онлайн, люди не хотят быть привязанными к конкретному рабочему месту в достаточно неопределенное время. При этом количество соискателей работы в этом месяце снизилось.

Напомним, что уже в январе 2024 года в Украине вырастет минимальная заработная плата. Она будет составлять 7 100 гривен вместо 6 700 гривен.