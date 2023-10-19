Лише дві умови: одна з країн Європи запрошує українців на роботу на особливих умовах

Роботу українцям з особливими умовами пропонують у Німеччині. Ця країна лише за останній час провела курс інтеграції для 100 000 біженців. Найближчим часом курс пройде така ж кількість людей. В першу чергу це ті українці, які намагаються адаптуватися до німецького ринку праці.

Ті українці, які зможуть пройти інтеграційний курс, повинні якнайшвидше отримати досвід роботи та отримати подальшу кваліфікацію про це повідомили в міністерстві праці та соціальних справ. Останні місяці центри зайнятості допомогли великій кількості біженців з України.

Після початкового етапу орієнтації та базового вивчення німецької мови в Німеччині хочуть допомогти з працевлаштування Тому уряд Німеччини знову активізує зусилля для швидкої інтеграції біженців на ринку праці.

Для ефективного виходу на ринок праці біженців після закінчення інтеграційного курсу повинні регулярно відвідувати центр зайнятості. Зазвичай знайти роботу можна вже з рівнем В1 або А2. В планах співпраці виявляють шляхи інтеграції, для прикладу, кваліфікація пов’язана з працевлаштуванням та опановування мови, звісно, з урахуванням індивідуального потенціалу та потреб.

Центри зайнятості та агенції з працевлаштування можуть полегшити випускникам інтеграційних курсів та роботодавцям знайти одне одного.

Як зазначає Даніель Терценбах, керівник регіонів федеральної агенції зайнятості, успішна інтеграція на ринку праці найкраще досягається в тому разі, коли всі сторони активно беруть в цьому участь. За словами Терценбаха, він бачить більше можливостей для того, щоб об’єднати зусилля різних учасників ринку праці, координувати з ними спільні дії, а також шукати нові шляхи та рішення.

Нагадаємо, що за найоптимістичнішими прогнозами до України не повернеться від 1,3 до 3,3 мільйони біженців. В результаті економіка України недоотримає від 2,7 до 6,9% ВВП. Це матиме досить суттєві наслідки для економіки.