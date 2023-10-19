В Мінекономіки назвали 5 професій, які будуть актуальними в найближчі чотири роки 

Відомо, що у 2024 році попит на спеціалістів та робочі кадри складе 481.6 тисячу осіб, у 2025 році ця цифра сягне 542 тисяч, у 2026 році — 606,8 тисяч осіб, у 2027 — цифра сягне аж 669,5 тисяч. Найбільше робітників потрібно буде в таких сферах, як промисловість та будівництво, трохи менше — в гуртовій та роздрібній торгівлі та державному управлінні, а також обороні.

Про це говориться в проєкті середньострокового прогнозу потреби в спеціалістах та робочих кадрах, який розробили в Міністерстві економіки України. При цьому найбільший попит протягом чотирьох років буде на такі кадри:

робочі з добування корисних копалин та на будівництві;

водії та робочі з обслуговування пересувної техніки та установок;

керівники підприємств, закладів та організацій;

спеціалісти у сфері фізичних, математичних та технічних наук;

технічні спеціалісти в сфері прикладних наук та техніки.

Раніше повідомлялося, що в деяких областях України значно зросла кількість пропозицій роботи. В лідери за темпами росту вибилася Чернівецька область. Порівняно зі серпнем, у вересні кількість вакансій зросла на 6%, тож шукачам роботи було доступно 1905 вакансій. У рівненській області спостерігався приріст 5%, таким чином у вересні пропонувалося 2 275 вакансій. Також покращилася ситуація та Кіровоградщині, в цьому регіоні кількість вакансій збільшилася на 4% та становить 1 237 пропозицій. Схожа ситуація на Полтавщині — спостерігалося зростання на 4%, тож загальна кількість пропозицій у вересні становила 2 741 вакансія. Також 4% приріст в Київській області. При цьому кількість вакансій в столиці та області складає 34 574.

Водночас українці все частіше віддають перевагу роботі онлайн, люди не хочуть бути прив’язаними до конкретного робочого місця в досить невизначений час. При цьому кількість шукачів роботи в цьому місяці знизилася.

Нагадаємо, що вже в січні 2024 року в Україні зросте мінімальна заробітна плата. Вона становитиме 7 100 гривень замість 6 700 гривень.