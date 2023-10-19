Стало известно, какой будет судьба абонентов Киевстар и Lifecell после блокировки активов компаний 

Стало известно, что суд изменил свое решение относительно ареста акций Киевстар и Lifecel.

В Шевченковском суде в Киеве изменить решение об аресте всех акций мобильных операторов Киевстар и Lifecell. Арест должны наложить только на ту долю, которая под контролем российских олигархов.

Известно, что суд наложил арест на корпоративные права этих компаний еще четвертого октября. То есть тогда сообщалось, что арестовано 100% учредительного капитала компании Lifecell и 99,99% Киевстара.

Но после вынесения приговора, в суд обратились из офиса Генерального прокурора Украины и заявили об этом в описании к решению. Офис Генпрокурора требует наложить арест только на 19,8% учредительного капитала компании Lifecell и на 47,85% капитала Киевстар. Это те доли, которые принадлежат российским олигархам.

И теперь суд исправил описание, оставив остальную часть досудебного решения без изменений.

А теперь подробнее, суд наложил арест на активы российских бизнесменов Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова. Они контролировали свою долю активов через компанию из Нидерландов VEON Ltd. Михаил Фридман в Украине формально является владельцем мобильного оператора Киевстар, группы IDS Ukraine, которой принадлежит Моршинская, Миргородская и Borjomi, а также Сенс-Банк (до недавнего времени был известен как Альфа-банк). Кстати, в России этому олигарху принадлежит компания “АльфаСтрахование”, которая является многолетним страховым партнером Росгвардии.

Напомним, что ранее в Минцифры сообщали, что мобильные операторы не готовы к длительному блэкауту. Несмотря на то, что мобильные операторы уже неоднократно повышали цены якобы для того, чтобы обеспечить более длительную работу во время отключений электроэнергии. В случае возобновления атак российских оккупантов на энергетическую инфраструктуру, мобильная сеть будет доступна максимум трое суток. И это если говорить о крупных городах, в малых населенных пунктах ситуация гораздо хуже. Несколько улучшить ситуацию может мобильный роуминг, то есть украинцы могут изменить настройки в смартфоне и переключиться на любого доступного оператора.