Стало відомо, якою буде доля абонентів Київстар та Lifecell після блокування активів компаній

Стало відомо, що суд змінив своє рішення щодо арешту акцій Київстар та Lifecel.

В Шевченківському суді в Києві змінити рішення про арешт всіх акцій мобільних операторів Київстар та Lifecell. Арешт повинні накласти лише на ту частку, яка під контролем російських олігархів.

Відомо, що суд наклав арешт на корпоративні права цих компаній ще четвертого жовтня. Тобто тоді повідомлялося, що арештовано 100% установного капіталу компанії Lifecell та 99,99% Київстару.

Але після винесення вироку, до суду звернулися з офісу Генерального прокурора України та заявили про це в описі до рішення. Офіс Генпрокурора вимагає накласти арешт лише на 19,8% установного капіталу компанії Lifecell та на 47,85% капіталу Київстар. Це ті частки, які належать російським олігархам.

Тож тепер суд виправив опис, залишивши іншу частину досудового рішення без змін.

А тепер детальніше, суд наклав арешт на активи російських бізнесменів Михайла Фрідмана, Петра Авена та Андрія Косогова. Вони контролювали свою частку активів через компанію з Нідерландів VEON Ltd. Михайло Фрідман в Україні формально є власником мобільного оператора Київстар, групи IDS Ukraine, якій належить Моршинська, Миргородська та Borjomi, а також Сенс-Банк (донедавна був відомий як Альфа-банк). До речі, в Росії цьому олігарху належить компанія “АльфаСтрахування”, яка є багаторічним страховим партнером Росгвардії.

Нагадаємо, що раніше в Мінцифри повідомляли, що мобільні оператори не готові до тривалого блекауту. Попри те, що мобільні оператори вже неодноразово підвищували ціни начебто для того, щоб забезпечити більш тривалу роботу під час відключень електроенергії. У разі поновлення атак російських окупантів на енергетичну інфраструктуру, мобільна мережа буде доступна максимум три доби. І це якщо говорити про великі міста, в малих населених пунктах ситуація набагато гірша. Дещо покращити ситуацію може мобільний роумінг, тобто українці можуть змінити налаштування в смартфоні та перемикнутися на будь-якого доступного оператора.