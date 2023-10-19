Только одно условие: в Нафтогазе рассказали, как получить скидку на газ

В Нафтогазе рассказали о том, как уменьшить суммы в платежках за газ. Платить меньше на 1% могут все клиенты компании. Единственное условие – вовремя платить на природный газ.

Об этом компания Нафтогаз сообщила на своей странице в Фейсбук.

В компании утверждают, что впереди в Украине сложный отопительный сезон, уже второй в условиях полномасштабного вторжения российских оккупантов. Поэтому каждая уплаченная гривна – это стабильное обеспечение голубым топливом украинцев и уплаченные налоги на поддержку экономики нашей страны.

Скидку получат те потребители, которые оплачивают газ с помощью сервиса компании до 15-го числа каждого месяца. Скидка составляет 1%. Она будет автоматически использована в следующем расчетном месяце.

Отметим, что для того, чтобы не получить платежку с ошибкой нужно самостоятельно вносить показатели счетчика с 28-го по 5-е число каждого месяца. Даже если вы не проживаете в доме и/или не используете газ, но не желаете его отключать, то ежемесячно нужно подавать актуальные показатели счетчика, даже в том случае, если цифра за месяц не изменилась.

В сообщении Нафтогаза отмечают, что бытовой потребитель, который по условиям договора распределения природного газа рассчитывается по показаниям счетчика газа, должен ежемесячно по состоянию на первое число месяца снимать фактические показатели счетчика газа и в течение пяти суток, включительно до 5-го числа, предоставлять их.

Напомним, что уже с октября в Украине будут рассчитывать плату за транспортировку газа по новым правилам. Таким образом минимальный размер в платежке изменится для тех украинцев, которые используют минимальное количество голубого топлива. Особенно полезным это нововведение будет для тех украинцев, которые не проживают в своем жилье или совсем не пользуются газом или совсем недавно заселились в новое жилье.