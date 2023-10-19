Лише одна умова: в Нафтогазі розповіли, як отримати знижку на газ

В Нафтогазі розповіли про те, як зменшити суми в платіжках за газ. Платити менше на 1% можуть всі клієнти компанії. Єдина умова — вчасно платити на природний газ.

Про це компанія Нафтогаз повідомила на своїй сторінці в Фейсбук.

В компанії стверджують, що попереду в Україні складний опалювальний сезон, вже другий в умовах повномасштабного вторгнення російських окупантів. Тож кожна сплачена гривня — це стабільне забезпечення блакитним паливом українців та сплачені податки на підтримку економіки нашої країни.

Знижку отримають ті споживачі, які оплачують за газ за допомогою сервісу компанії до 15-го числа кожного місяця. Знижка складає 1%. Її буде автоматично використано в наступному розрахунковому місяці.

Зазначимо, що для того, щоб не отримати платіжку з помилкою потрібно самостійно вносити показники лічильника з 28-го по 5-те число кожного місяця. Навіть якщо ви не проживаєте в домі та/або не використовуєте газ, але не бажаєте його відключати, то щомісяця потрібно подавати актуальні показники лічильника, навіть в тому разі, якщо цифра за місяць не змінилася.

В повідомленні Нафтогазу наголошують на тому, що побутовий споживач, який за умовами договору розподілу природного газу розраховується за показниками лічильника газу, повинен щомісячно станом на перше число місяця знімати фактичні показники лічильника газу та протягом п’яти діб, включно до 5-го числа, надавати їх.

Нагадаємо, що вже з жовтня в Україні будуть розраховувати плату за транспортування газу за новими правилами. Таким чином мінімальний розмір в платіжці зміниться для тих українців, які використовують мінімальну кількість блакитного палива. Особливо корисним це нововведення буде для тих українців, які не проживають у своєму житлі або зовсім не користуються газом чи зовсім недавно заселилися до нового житла.