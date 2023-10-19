В Україні безкоштовно встановлюють лічильники, які дозволяють платити за електроенергію на 50% менше

Електроенергія влітку вкотре подорожчала як для бізнесу, так і для побутових споживачів. Експерти кажуть, що й це ще не кінець, і цей тариф буде ще і ще зростати, однак вже швидше за все після опалювального сезону. Наразі ж українці, які не мають пільг та субсидій можуть зекономити хіба що за допомогою двозонного лічильника. Його установка коштує приблизно 3000 гривень і він дозволяє користуватися так званим нічним тарифом, де споживачі оплачують лише 50% від використаної електроенергії. І ось, для мешканців одного з регіонів України з’явилася чудова новина — вони можуть отримати такі лічильники безкоштовно.

Мова про Прикарпаття

У Івано-Франківській області такі смартлічильники почали встановлювати безкоштовно. У рамках програми, яку анонсувало Прикарпаттяобленерго буде замінено приблизно 25 тисяч лічильників. Під програму потрапляють мешканці Надвірнянського, Богородчанського, Яремчанського, Івано-Франківського, Калуського, Долинського, Коломийського, Рожнятівського та Косівського товариств.

“Упродовж останніх місяців траплялися ситуації, коли мешканці будинків перешкоджали заміні приладів обліку. Причин цього робити немає, оскільки заміна на смартлічильники в рамках програми безкоштовна. До того ж сучасні двозонні прилади обліку дозволяють зекономити кошти на спожитій електроенергії за рахунок поділу на «денний» і «нічний» тарифи”, – додали у Прикарпаттяобленерго.

Зазначається, що такий лічильник дозволяє оплачувати зі знижкою електроенергію використану в період з 23:00 до 07:00.

«Звертаємося до тих, хто потрапив у програму безкоштовної заміни лічильників: просимо надавати доступ до проведення заміни приладів, щоб дозволити нам впровадити план з автоматизації обліку. Цей план погоджений з НЕК «Укренерго», Міністерством енергетики та НКРЕКП», – зазначає начальник відділу організації обліку електроенергії Віталій Прачук.

До слова, як саме обираються споживачі, котрі потрапляють у програму невідомо. Тим хто хоче самостійно встановити подібний лічильник потрібно звертатися до Центру обслуговування клієнтів (вул. Надрічна. 4Б).