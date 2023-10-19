В Украине бесплатно устанавливают счетчики, позволяющие платить за электроэнергию на 50% меньше

Электроэнергия летом в который раз подорожала как для бизнеса, так и для бытовых потребителей. Эксперты говорят, что и это еще не конец, и этот тариф будет еще расти, однако уже скорее всего после отопительного сезона. Сейчас украинцы, у которых нет льгот и субсидий, могут сэкономить разве что с помощью двухзонного счетчика. Его установка стоит примерно 3000 гривен и позволяет пользоваться так называемым ночным тарифом, где потребители оплачивают лишь 50% от использованной электроэнергии. И вот, для жителей одного из регионов Украины появилась отличная новость – они могут получить такие счетчики бесплатно.

Речь о Прикарпатье

В Ивано-Франковской области такие смарт счетчики начали устанавливать бесплатно. В рамках программы, которую анонсировало Прикарпатьеоблэнерго, будет заменено примерно 25 тысяч счетчиков. Под программу попадают жители Надворнянского, Богородчанского, Яремчанского, Ивано-Франковского, Калушского, Долинского, Коломыйского, Рожнятовского и Косовского обществ.

“В последние месяцы случались ситуации, когда жильцы домов препятствовали замене приборов учета. Причин этого делать нет, поскольку замена на смарт-счетчики в рамках программы бесплатна. К тому же современные двухзонные приборы учета позволяют сэкономить средства на потребленной электроэнергии за счет разделения на «дневной» и «ночной» тарифы», — добавили в Прикарпатьеоблэнерго.

Отмечается, что такой счетчик позволяет оплачивать со скидкой электроэнергию, использованную в период с 23:00 до 07:00.

«Обращаемся к попавшим в программу бесплатной замены счетчиков: просим предоставлять доступ к проведению замены приборов, чтобы позволить нам внедрить план по автоматизации учета. Этот план согласован с НЭК «Укрэнерго», Министерством энергетики и НКРЭКУ», – отмечает начальник отдела организации учета электроэнергии Виталий Прачук.

К слову, как выбираются потребители, которые попадают в программу неизвестно. Тем, кто хочет самостоятельно установить подобный счетчик, нужно обращаться в Центр обслуживания клиентов (ул. Надречная. 4Б).