В супермаркетах не хочуть брати деякі гривневі купюри: як діяти

Доволі часто в магазинах чи супермаркетах трапляється така ситуація, що касири відмовляються приймати готівку через відсутність здачі. Мовляв, у вас велика купюра, наприклад, 500 гривень, і у касі немає достатньо готівки, щоб видати здачу. Законодавство говорить, що в цей момент порушуються права споживача, тобто покупця і це є прямою причиною для того, щоб написати скаргу на цього працівника, або магазин в цілому.
Згідно з чинними законодавством, касири повинні приймати абсолютно всі купюри, у будь-якій кількості та будь-якого номіналу, якщо вони звісно не вийшли з обігу. Також серед обов’язків касира слідкувати за тим, щоб у касі завжди була потрібна кількість готівки для того, аби видавати покупцям здачу.
«Проблема «я не маю здачі» — не ваша, а касира. Якщо касир продовжує говорити так, звертайтеся до керівництва магазину та повідомляйте, що касир перекладає на вас свої обов’язки», – зазначили експерти.
А що з тією готівкою, що вийшла з обігу?
Нагадаємо, що з 1 жовтня з обігу вийшло багато монет та купюр певного року випуску. Зокрема, вже не є дійсними монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок та банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску. Якщо у вас вдома є така готівка, її можна цілком безкоштовно обміняти в одному з відділень НБУ.
Адреса відділень:
- Київ: Контрактова пл., 2А;
- Дніпро: вул. Воскресенська, 13;
- Львів: вул. Коперника, 4;
- Одеса: вул. Рішельєвська, 8;
- Харків: Театральна пл., 1;
- Хмельницький: вул. Володимирська, 91.
Також можна звертатись до відділень банків АТ «Ощадбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Райффайзен Банк», АТ «ПУМБ». Однак у яких саме відділеннях можливий обмін потрібно уточнювати безпосередньо зателефонувавши на гарячу лінію вибраного банку.
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