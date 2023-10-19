В супермаркетах не хотят брать некоторые гривневые купюры: как действовать

Довольно часто в магазинах или супермаркетах случается такая ситуация, что кассиры отказываются принимать наличные из-за отсутствия сдачи. Мол, у вас большая купюра, например, 500 гривен, и в кассе нет достаточно наличных денег, чтобы выдать сдачу. Законодательство говорит, что в этот момент нарушаются права потребителя, то есть покупателя и это является прямой причиной для того, чтобы написать жалобу на этого работника или магазин в целом.

Согласно действующему законодательству, кассиры должны принимать абсолютно все купюры, в любом количестве и любом номинале, если они, конечно, не вышли из обращения. Также среди обязанностей кассира следить за тем, чтобы в кассе всегда требовалось количество наличных денег для того, чтобы выдавать покупателям сдачу.

«Проблема «у меня нет сдачи» — не ваша, а кассира. Если кассир продолжает так говорить, обращайтесь к руководству магазина и сообщайте, что кассир перекладывает на вас свои обязанности», — отметили эксперты.

А что с теми наличными, что вышли из обращения?

Напомним, что с 1 октября из обращения вышло много монет и купюр определенного года выпуска. В частности, уже не являются действительными монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и банкноты номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех лет выпуска. Если у вас дома есть такие наличные деньги, их можно совершенно бесплатно обменять в одном из отделений НБУ.

Адрес отделений:

Киев: Контрактовая пл., 2А; Днепр: ул. Воскресенская, 13; Львов: ул. Коперника, 4; Одесса: ул. Ришельевская, 8; Харьков: Театральная пл., 1; Хмельницкий: ул. Владимирская, 91.

Также можно обращаться в отделения банков АО Ощадбанк, АО КБ ПриватБанк, АО Райффайзен Банк, АО ПУМБ. Однако в каких именно отделениях возможный обмен нужно уточнять непосредственно позвонив по горячей линии выбранного банка.