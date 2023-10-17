Ежемесячно почти по 14 000 гривен: анонсирована новая компенсация, для одной из категорий населения

Государство на регулярной основе помогает украинцам, имеющим статус внутриперемещенных лиц, а также всем тем, кто каким-то образом им помогает. Например, те, кто бесплатно предоставил жилье переселенцам, могут получить компенсацию за коммунальные услуги. Пока стало известно, что увеличена сумма компенсации для предпринимателей, которые трудоустроили лицо со статусом ВПЛ.

Компенсация будет начисляться в рамках программы “Работа для ВПЛ: ты нужен”

В Минреинтеграции была введена такая программа, чтобы поощрять предпринимателей организовывать новые рабочие места и предоставлять работу именно внутренне перемещенным лицам. А последним помочь быстрее адаптироваться в новом городе.

Какие условия программы:

Деньги могут получить работодатели, которые официально трудоустроили ВПЛ, что официально безработные, то есть находятся на регистрации на бирже занятости. Среди условий – заключение трудового договора минимум на один год. Такие работодатели получат компенсацию расходов на зарплату за шесть месяцев, а еще социальный взнос. В месяц это будет получаться примерно 13400 грн (но не больше этой суммы). Также под программу попадают работодатели, которые трудоустроили ВПЛ еще после 24 февраля 2022 года и выплачивают им не менее минимальной зарплаты. Такие предприниматели смогут получить компенсацию в размере 6700 гривен в течение 2 месяцев. Чтобы получить деньги, достаточно подать заявку через “Дию” или обратиться в центр занятости.

В центре занятости предоставят подробную инструкцию, как все оформить.

Рынок труда существенно трансформировался

К слову, если в начале войны свободных вакансий было мало, то сейчас все наоборот. Рынок труда нуждается в работниках, а их нет. Очень многие мужчины пошли в ряды ВСУ, есть и выехавшие заграницу, или уклоняющиеся от мобилизации, поэтому не готовы трудоустраиваться официально. Есть большая потребность в разнорабочих, работниках предприятий/заводов, а также в водителях.