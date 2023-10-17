Це тільки початок: пенсіонер через суд отримав компенсацію за низьку пенсію 

Деснянський районний суд Чернігова зобов’язав місцевий Пенсійний фонд відшкодувати пенсіонеру моральну шкоду у розмірі дві тисячі гривень. При цьому позивач вимагав виплатити йому 20 тисяч гривень. Суд прийняв рішення скоротити цю суму в десять разів.

Про це говориться в рішенні суду за справою №750/12635/23. Так, пенсіонер раніше виграв судовий позов та зобов’язав чиновників перерахувати виплати. Рішення Чернігівського окружного суду від 6 червня 2023 року за справою №620/1924/23 позов задовольнили. Суд визнав протиправними дії Головного управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області відносно ненарахування та невиплати доплат до пенсії.

Сума доплати за період з липня 2021 року по липень 2023 року склала 33,5 тисячі гривень. Однак Пенсійний фонд нічого не заплатив. Ймовірно в бюджеті коштів на виплату компенсації програмного судового позову немає

В судовому рішенні йдеться про те, що позивач подав заяву про розгляд справи без його участі. Представник відповідача на судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду справи він повідомлявся у встановленому законом порядку, а про причини неявки до суду не повідомив.

Зазначимо, що Пенсійний фонд програв вже понад 50 мільярдів гривень пенсіонерам. Абсолютна більшість з них — військові пенсіонери. Вони мають право на перерахунок своїх виплат у зв’язку з підвищенням заробітних плат військових. Однак після початку повномасштабного вторгнення заробітні плати військових суттєво виросли. Тепер колишні військові вимагають перерахунку, на який в Пенсійного фонду просто нема коштів.

Нагадаємо, що вже через кілька місяців українцям перерахують пенсії. В січні 2024 року зросте мінімальна та максимальна пенсії, а вже в березні квітні надбавку отримають всі категорії пенсіонерів. Саме навесні 2024 року вперше будуть застосовані спеціальні пенсійні бали, які допоможуть зробити пенсії більш справедливими.