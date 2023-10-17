Щомісячно майже по 14 000 гривень: анонсовано нову компенсацію, для однієї з категорій населення

Держава на регулярній основі допомагає українцям, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, а також всіх тих, хто якимось чином їм допомагає. Наприклад, ті, хто безкоштовно надав житло переселенцям можуть отримати компенсацію за комунальні послуги. А наразі, стало відомо, що збільшено суму компенсації для підприємців, які працевлаштували особу зі статусом ВПО.

Компенсація нараховуватиметься в рамках програми “Робота для ВПО: ти потрібен”

У Мінреінтеграції запровадили таку програму аби заохочувати підприємців організовувати нові робочі місця та надавати роботу саме внутрішньо переміщеним особам. А останнім, допомогти швидше адаптуватися у новому місті.

Які умови програми:

Гроші можуть отримати роботодавці, які офіційно працевлаштували ВПО, що є офіційно безробітним тобто перебуває на реєстрації на біржі зайнятості. Серед умов — заключення трудового договору мінімум на один рік. Такі роботодавці отримають компенсацію витрат на зарплату за період шість місяців, а ще соціальний внесок. У місяць це виходитиме приблизно 13 400 грн (але не більше цієї суми). Також під програму потрапляють роботодавці, які працевлаштували ВПО ще після 24 лютого 2022 року та виплачують їм не менше мінімальної зарплати. Такі підприємці зможуть отримати компенсацію у розмірі 6700 гривень протягом 2 місяців. Щоб отримати гроші, достатньо подати заявку через “Дію”, або ж звернутися у центр зайнятості.

У центрі зайнятості нададуть детальну інструкцію, як все оформити.

Ринок праці суттєво трансформувався

До слова, якщо на початку війни вільних вакансій було обмаль, то зараз все навпаки. Ринок праці потребує працівників, а їх немає. Дуже багато чоловіків пішли у лави ЗСУ, є й такі, що виїхали закордон, або ж ухиляються від мобілізації, тому не готові працевлаштовуватися офіційно. Є велика потреба у різноробочих, у працівниках підприємств/заводів, а також у водіях.