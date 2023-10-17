Щомісячно майже по 14 000 гривень: анонсовано нову компенсацію, для однієї з категорій населення

Держава на регулярній основі допомагає українцям, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, а також всіх тих, хто якимось чином їм допомагає. Наприклад, ті, хто безкоштовно надав житло переселенцям можуть отримати компенсацію за комунальні послуги. А наразі, стало відомо, що збільшено суму компенсації для підприємців, які працевлаштували особу зі статусом ВПО.
Компенсація нараховуватиметься в рамках програми “Робота для ВПО: ти потрібен”
У Мінреінтеграції запровадили таку програму аби заохочувати підприємців організовувати нові робочі місця та надавати роботу саме внутрішньо переміщеним особам. А останнім, допомогти швидше адаптуватися у новому місті.
Які умови програми:
- Гроші можуть отримати роботодавці, які офіційно працевлаштували ВПО, що є офіційно безробітним тобто перебуває на реєстрації на біржі зайнятості. Серед умов — заключення трудового договору мінімум на один рік. Такі роботодавці отримають компенсацію витрат на зарплату за період шість місяців, а ще соціальний внесок. У місяць це виходитиме приблизно 13 400 грн (але не більше цієї суми).
- Також під програму потрапляють роботодавці, які працевлаштували ВПО ще після 24 лютого 2022 року та виплачують їм не менше мінімальної зарплати. Такі підприємці зможуть отримати компенсацію у розмірі 6700 гривень протягом 2 місяців.
- Щоб отримати гроші, достатньо подати заявку через “Дію”, або ж звернутися у центр зайнятості.
У центрі зайнятості нададуть детальну інструкцію, як все оформити.
Ринок праці суттєво трансформувався
До слова, якщо на початку війни вільних вакансій було обмаль, то зараз все навпаки. Ринок праці потребує працівників, а їх немає. Дуже багато чоловіків пішли у лави ЗСУ, є й такі, що виїхали закордон, або ж ухиляються від мобілізації, тому не готові працевлаштовуватися офіційно. Є велика потреба у різноробочих, у працівниках підприємств/заводів, а також у водіях.
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