5500 гривень за “білий квиток”: в Україні набирає популярності новий спосіб ухилитися від служби

Совершенно не секрет, что с начала войны есть и было немало “бизнесменов”, которые за энную сумму средств делали военнообязанным разнообразные справки и документы для выезда за границу. Это и липовые справки об инвалидности, и фейковые “белые билеты” и многое другое. Таким образом, уехало очень много мужчин, и как они потом смогут вернуться в Украину пока неизвестно. Такие схемы постоянно разоблачает полиция и бизнесмены вместе с заказчиками получают немалые штрафы. И вот снова новая авантюра. Всего лишь 150 долларов (5500 гривен) хотят аферисты за так называемый белый билет, который полностью освобождает от мобилизации и позволяет выезжать заграницу.

Подобная реклама активно гуляет по социальным сетям

Такая таргетированная реклама уже встречалась пользователям на просторах телеграмма и ток тока. В объявлении говорится, что все делается очень быстро и надежно. Абсолютно никаким рискам заказчик не подвергается и уже через несколько дней сможет свободно передвигаться между странами.

Для того чтобы воспользоваться предложением, нужно, мол, перейти по ссылке, которая ведет на еще какую-то страницу в Телеграмме, где вроде бы и размещена основная информация и где можно подать заявку.

Также в объявлении говорится, что нужно будет сделать задаток в размере 25% от общей суммы (от 150 долларов), но перечислить средства исключительно криптовалютой. Такой “белый билет” должен быть действителен 2 года с возможностью продления.

Украинцев возмущает эта реклама

Многие украинцы негативно реагируют на это объявление. Говорят, что надеются, что по этой ссылке сразу же отдают повестки. Хотя все гораздо проще. С вероятностью 99% по данной ссылке просто мошенническая ловушка, где аферисты смогут собрать основные данные так называемых заявителей и получить доступ к их банковским счетам.