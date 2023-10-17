В Украине может быть не только электрический блэкаут: в Нафтогазе сделали заявление

Отопительный сезон уже начался, во многих учреждениях, например в школах начали включать отопление. Следовательно, украинцев начинают морально готовить к вероятному усилению ракетных обстрелов со стороны России. Так было прошлой зимой и так будет этой, уверяют эксперты. Однако если в прошлом году в результате массированных атак украинцы сидели без света, то в этом году могут сидеть еще и без газа. По крайней мере, такие предположения уже есть в Нафтогазе.

Подобными предположениями поделился глава правления “Нефтегаз Украина”

Алексей Чернышев заявил, что в прошлом году также были большие риски газовых блекаутов, но газовщикам удавалось оперативно восстанавливать поврежденную инфраструктуру. Все лето и начало осени велись активные восстановительные работы. Украина готова, насколько это вообще возможно. По предварительным прогнозам синоптиков ожидается, что зима будет холодная, но не экстремальная. Это тоже очень хорошо, ведь на случай длительных отключений даже не газа, а света, большинство учреждений и домов остаются без отопления. Это плохо для системы, труб, особенно если на улице сильный мороз.

Чернышев отмечает, что сейчас очень важно экономить ресурсы. Предполагается, что в нынешнем году Украина должна обойтись исключительно собственным украинским газом. Его добыли на 7% больше, чем в прошлом году.

Изменятся ли цены на коммуналку?

Также уже известно, что до конца отопительного сезона цена коммуналки не будет расти, абсолютно ни на одну из услуг. Есть мнение, что может подорожать электроэнергия, но не раньше весны. А вот на газ и дальше будет действовать мораторий. Он должен быть действителен до конца военного положения и еще шесть месяцев после его завершения. Никаких предпосылок для того чтобы этот мораторий отменить нет. Цена воды тоже должна оставаться на текущем уровне. Что касается подорожания газа после отмены моратория, то есть мнение, что сначала это будет 12 гривен за куб.