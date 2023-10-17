В Україні може бути не лише електричний блекаут: в Нафтогазі зробили заяву

Опалювальний сезон вже розпочався, в багатьох установах, наприклад, в школах почали включати опалення. Відтак, українців починають морально готувати до ймовірного посилення ракетних обстрілів зі сторони Росії. Так було минулої зими й так буде цієї, запевняють експерти. Однак якщо минулого року внаслідок масованих атак українці сиділи без світла, то цього року можуть сидіти ще й без газу. Принаймні такі припущення вже є у Нафтогазі.

Подібними припущеннями поділився голова правління “Нафтогаз Україна”

Олексій Чернишов заявив, що минулого року також були великі ризики газових блекаутів, але газовикам вдавалося оперативно відновлювати пошкоджену інфраструктуру. Наразі все літо і початок осені велися активні відновлювальні роботи. Україна готова, настільки наскільки це взагалі можливо. За попередніми прогнозами синоптиків очікується, що зима буде холодною, але не екстремальною. Це теж дуже добре, адже на випадок тривалих відключень навіть не газу, а світла, більшість установ і будинків залишаються без опалення. Це погано для системи, труб тощо, особливо якщо на вулиці сильний мороз.

Чернишов зазначає, що наразі дуже важливо економити ресурси. Передбачається, що цьогоріч Україна повинна обійтися виключно власним українським газом. Його видобули на 7% більше ніж минулого року.

Чи зміняться ціни на комуналку?

Також вже відомо, що до кінця опалювального сезону ціна комуналки не зростатиме, абсолютно на жодну з послуг. Є думка, що може подорожчати електроенергія, однак не раніше весни. А от на газ й надалі діятиме мораторій. Він повинен бути чинним до кінця воєнного стану і ще шість місяців після його завершення. Ніяких передумов для того, щоб цей мораторій скасувати немає. Вартість води теж повинна залишатися на поточному рівні. Щодо того, на скільки подорожчає газ після скасування мораторію, то є думка, що спочатку це буде 12 гривень за куб.