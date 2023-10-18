В Мінцифри пояснили як підключити “стабільний” інтернет на зиму

Поганий інтернет — це біль багатьох українців. А під час відключень світла у мільйонів громадян його взагалі не було, ні домашнього, ні мобільного. У Міністерстві цифрової трансформації працювали над цим питанням і наразі готові дати українцям інструкцію, як зробити так, щоб Інтернет був завжди і не простий, а швидкісний.

Мінцифра працювала спільно з інтернет-провайдерами

У Міністерстві заявили, що наразі триває активна закупка акумуляторів, генераторів та систем альтернативного живлення. Також відбувається масовий перехід до енергоефективної мережі.

“Разом з інтернет-провайдерами готуємося до можливих блекаутів та робимо все, щоб українці мали стійкий до відключень інтернет. Закуповуємо акумулятори, системи резервного живлення, переходимо на енергоощадні інтернет-мережі”, – заявив Михайло Федоров.

Також Федоров розповів, як українцям діяти, якщо в разі вимкнення світла інтернет зникає.

Найперше слід уточнити в інтернет-провайдера, чи під’єднався він до енергоефективної мережі і якщо так, то на який термін ви можете гарантовано отримувати доступ до Інтернету.

“PON — це найсучасніша технологія, яка дає змогу бути онлайн без електрики до 72 годин. Зараз послугами таких провайдерів користуються 2,7 млн українців”, заявив Федоров.

Якщо відповідь провайдера буде негативною, тоді потрібно знайти найближчу до вас компанію, яка надає послуги PON і подати заявку на підключення.

“Щоб прискорити процес, можна скооперуватися із сусідами. Також необхідно придбати повербанк для роботи вашого WI-FI-роутера”, – підсумував Федоров.

Відключення світла точно будуть

Те, що відключення будуть — сумнівів немає. Мовляв, навіть якщо не буде масових ракетних обстрілів, все одно мережа час від часу буде перезавантаженою. А через те, що обстріли будуть з вірогідністю у 99%, то слід морально готуватися, що світло вимикатимуть. Експерти втішають, що складнішою ця зима від попередньої бути не повинна. Україна готувалася і наразі продовжує активно готуватися, щоб опалювальний сезон пройшов максимально комфортно.