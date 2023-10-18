Карточки украинцев блокируют при попытке оплатить коммунальные услуги: объяснение от ПриватБанка

Клиенты ПриватБанка жалуются на блокировку счетов и проверки переводов, которые происходят без предупреждения и объяснения причин. В банке утверждают, что они руководствуются законами и правилами, согласно которым должны проводить финансовый мониторинг клиентов и имеют право на то, что разорвать сотрудничество с клиентами в одностороннем порядке.

Свои жалобы украинцы публикуют на специализированном форуме “минфин”. Один из клиентов ПриватБанка рассказал, что после блокировки его счетов ему прислали письмо по месту регистрации. При этом работники банка даже не смогли объяснить причину блокировки счета.

Еще один украинец жалуется на то, что ПриватБанк инициировал проверку счетов после того, как он оплатил коммунальные услуги. В Привате на это ответили, что информации о блокировке счетов клиентов в других банках у них нет.

Однако своим клиентам они действительно могут заблокировать счет, если на то есть причина. Согласно действующему закону Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем…” банк должен проводить финансовый мониторинг. Для этого применяют риск-ориентированный подход: в первую очередь проверки будут касаться тех клиентов, которые осуществляют подозрительные операции, операции с наличными, проводят операции с крупными суммами, являются политически важными лицами.

Если клиенту заблокировали счет, то он имеет право подать документы в банк с требованием передать остаток средств на счет в любом другом банке.

Напомним, что ПриватБанка ранее сообщал, что у них же право блокировать счет клиентов. В зоне риска находятся те украинцы, которые получают доход, но не платят налоги. За ведение предпринимательской деятельности без оформления украинцам грозит штраф в размере несколько десятков тысяч гривен. Поэтому лучше легализовать свою деятельность, к тому же можно не платить ЕСВ за себя до конца военного положения и еще год после его отмены.