Мінімум 3 000 гривень: адвокат пояснив, які оформити грошову допомогу на дітей під час війни

В Україні фінансову допомогу можуть отримати діти зі статусом «дитина війни». Щоб оформити такий статус, варто звернутися з відповідною заявою до служби у справах дітей та подати документи.

Це може зробити як сама дитина, якщо їй виповнилося 14 років, так і батьки чи опікуни. Про це розповів адвокат Мар’ян Сащук.

Адвокат пояснив що право на отримання статусу мають діти. Які під час воєнних дій, збройних конфліктів та агресії з боку країни-терористки росії не досягли повноліття та зазнали:

поранень, контузій, чи пошкоджень;

психологічного насильства;

фізичного або сексуального насильства;

були викрадені або їх незаконно вивезли за межі України

притягували о участі в діях воєнізованих чи озброєних формувань;

незаконно утримували, в тому числі в полоні.

Спеціаліст зазначив. Що з боку держави дітям війни можуть виплачувати всі виплати та пільги, які передбачені для внутрішньо переміщених осіб. Мова йде про цільову підтримку та грошову допомогу.

Крім того, можна розраховувати на:

щорічну допомогу на оздоровлення дитини війни дошкільного чи шкільного віку. Порядок та умови надання щорічної грошової допомоги встановлюється Кабінетом міністрів України;

компенсація витрат, пов’язаних з отриманням психологічної допомоги для дитини війни шкільного чи дошкільного віку. Розмір, умови та порядок виплати компенсації встановлюється Кабінетом Міністрів.

Державна цільова допомога для отримання професійної (професійно-технічної), професійної вищої та вищої освіти в державних та комунальних навчальних закладах.

Нагадаємо, що навесні 2024 року в уряді обіцяють підвищити пенсії українцям. Також цього року застосують спеціальні пенсійні бали, з їх допомогою хочуть зробити розподіл пенсійних виплат більш справедливим. Адже зараз є значний розрив між пенсіями тих, хто вийшов на заслужений відпочинок понад десять років тому та тими, хто став пенсіонером недавно.