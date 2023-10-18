Картки українців блокують при спробі сплатити за комунальні послуги: пояснення від ПриватБанку

Клієнти ПриватБанку скаржаться на блокування рахунків та перевірки переказів, які відбуваються без попередження та пояснення причин. В банку стверджують, що вони керуються законами та правилами, відповідно до яких повинні проводити фінансовий моніторинг клієнтів та мають право на те, що розірвати співпрацю з клієнтами в односторонньому порядку.

Свої скарги українці публікують на спеціалізованому форумі “мінфін”. Один з клієнтів ПриватБанку розповів, що після блокування його рахунків йому надіслали лист за місцем реєстрації. При цьому працівники банку навіть не змогли пояснити причину блокування рахунку.

Ще один українець скаржиться на те, що ПриватБанк ініціював перевірку рахунків після того, як він оплатив за комунальні послуги. В Приваті на це відповіли, що інформацію про блокування рахунків клієнтів в інших банках у них немає.

Однак своїм клієнтам вони справді можуть заблокувати рахунок, якщо на те є причина. Відповідно до чинного закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом…” банк повинен проводити фінансовий моніторинг. Для цього застосовують ризик орієнтований підхід: в першу чергу перевірки стосуватимуться тих клієнтів, які здійснюють підозрілі операції, операції з готівкою, проводять операції з великими сумами, є політично важливими особами.

Якщо клієнту заблокували рахунок, то він має право подати документи в банк з вимогою передати залишок коштів на рахунок в будь-якому іншому банку.

Нагадаємо, що ПриватБанку раніше повідомляв, що в них ж право блокувати рахунок клієнтів. В зоні ризику перебувають ті українці, які отримують дохід, але не сплачують податки. За ведення підприємницької діяльності без оформлення українцям загрожує штраф у розмірі кілька десятків тисяч гривень. Тож краще легалізувати свою діяльність, до того ж можна не сплачувати ЄСВ за себе до кінця воєнного стану та ще рік після його скасування.