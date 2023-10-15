Включат с опозданием: стало известно, когда в Украине начнется отопительный сезон

В Украине начало отопительного сезона, вероятно, начнется в конце октября или даже в начале ноября. При этом точной даты начала отопительного сезона не называют, все зависит от конкретного города и погоды.
Как рассказал глава Нафтогаза Алексей Чернышев, решение о начале отопительного сезона принимают органы местного самоуправления и горисполкомов. Они принимают решение при соответствующих температурных показателях в течение трех дней.
Традиционно считается что отопительный сезон стартует в середине октября, однако Чернышов пояснил, что в последние годы начало отопительного сезона в Украине сдвигается ближе к концу октября или же началу ноября. К тому же нельзя игнорировать региональные особенности. Поэтому в Украине готовы к тому, что города начнут отопительный сезон в промежуток второй половины октября – начала ноября.
В то же время до первого ноября начнется существенный процесс отбора газа из хранилищ, к тому времени в газохранилищах будет накоплено 16,5 миллиардов кубометров. Однако это зависит от многих причин и факторов.
Чернышов напомнил о решении правительства, по подсчетам для обеспечения украинцев голубым топливом на весь отопительный сезон нужно 14,7 миллиарда кубометров газа, но в Нафтогазе подняли эту планку и сейчас досрочно достигли высоких показателей, а именно 15,8 миллиарда кубометров газа. Благодаря этому избытку украинцам гораздо спокойнее.
В то же время украинцев предупреждают о возможности блэкаутов этой зимой. Вряд ли оккупанты покинут попытки погрузить Украину во тьму и холод. Также уже сейчас обнародованы графики отключения электроэнергии, однако их будут применять только в случае крайней необходимости.
Также известно, что до конца отопительного сезона тарифы на электроэнергию и газ не изменятся. Однако США настаивают на необходимости повысить тарифы до рыночных цен, а уязвимые категории населения обеспечат субсидиями. Это при том, что до конца военного положения в правительстве обещали не повышать тарифы на газ и тепло.
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