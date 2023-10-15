Увімкнуть з запізненням: стало відомо, коли в Україні розпочнеться опалювальний сезон

В Україні початок опалювального сезону, ймовірно, розпочнеться наприкінці жовтня чи навіть на початку листопада. При цьому точної дати початку опалювального сезону не називають, все залежить від конкретного міста та погоди.

Як розповів голова Нафтогазу Олексій Чернишов, рішення про початок опалювального сезону приймають органи місцевого самоврядування та міськвиконкомів. Вони ухвалюють рішення за відповідних температурних показників протягом трьох днів.

Традиційно вважається що опалювальний сезон стартує в середині жовтня, однак Чернишов пояснив, що в останні роки початок опалювального сезону в Україні зсувається ближче до кінця жовтня або ж початку листопада. До того ж не можна ігнорувати регіональні особливості. Тому в Україні готові до того, що міста почнуть опалювальний сезон у проміжок другої половини жовтня — початку листопада.

Водночас до першого листопада розпочнеться суттєвий процес відбору газу зі сховищ, до того часу в газосховищах буде накопичено 16,5 мільярдів кубометрів. Однак це залежить від багатьох причин та факторів.

Чернишов нагадав про рішення уряду, за підрахунками для забезпечення українців блакитним паливом на весь опалювальний сезон потрібно 14,7 мільярда кубометрів газу, але в Нафтогазі підняли цю планку та наразі достроково досягли вищих показників, а саме 15,8 мільярда кубометрів газу. Завдяки цьому надлишку українцям набагато спокійніше.

Водночас українців попереджають про можливість блекаутів цієї зими. Навряд чи окупанти покинуть спроби занурити Україну у пітьму та холод. Також вже зараз оприлюднені графіки відключення електроенергії, однак їх будуть застосовувати лише у разі крайньої потреби.

Також відомо, що до кінця опалювального сезону тарифи на електроенергію та газ не зміняться. Однак США наполягають на необхідності підвищити тарифи до ринкових цін, а вразливі категорії населення забезпечать субсидіями. Це при тому, що до кінця воєнного стану в уряді обіцяли не підвищувати тарифи на газ та тепло.