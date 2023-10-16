Українці ризикують повністю залишатися без інтернету: який регіон перший в списку

Лише 37% абонентів провайдерів стаціонарного інтернету в Україні підключені за технологією PON, що забезпечує можливість користуватися інтернетом навіть при відключенні електроенергії.

Ситуація в Києві особливо критична, в столиці лише 9% абонентів мають можливість отримати доступ до мережі незалежно від наявності електропостачання.

Директор департаменту розвитку фіксованого інтернету Міністерства цифрової трансформації України Юрій Мацик поділився своїми розрахунками. Він зазначив, що проблема в Києві пов’язана з використанням застарілих технологій, не підтримує PON.

В Київській області та інших регіонах ситуація трохи краща, подекуди рівень підключення до PON складає близько 60%. За останній рік кількість абонентів, які використовують цю технологію, зросла на 9%. Станом на 2022 рік кількість абонентів підключених до PON не перевищувала 30%.

Мацик радить українцям звернути увагу на можливість збільшити ці показники. Він радить дізнатися у свого провайдера, чи використовує він енергоощадні інтернет-мережі (vPON). Якщо це так, то достатньо придбати резервне джерело для свого роутера, найдешевший варіант — це потужний павербанк та перехідник.

Якщо ж провайдер не пропонує такої можливості, то варто розглянути можливість змінити провайдера, який надає ці можливості та подати заявку на підключення. Однак зараз чималі черги на підключення, тож діяти потрібно негайно, щоб забезпечити себе доступом до інтернету на випадок поновлення атак російських окупантів на енергетичну інфраструктуру України.

Нагадаємо, що в Україні вже оприлюднені графіки відключення електроенергії, однак їх обіцяють не застосовувати без крайньої необідності. Водночас багатьох непокоїть підозріле затишшя, окупанти вже майже місяць не використовують дальню авіацію та ракети, водночас атакують іранськими дронами регіони України, особливо Одещину.

Загалом графіки відключення будуть застосовувати у випадку нестачі електрогенерації або ж при проблемах з доставкою. Однак атаки окупантів можуть внести суттєві корективи в ці плани, тож вже зараз слід подбати про резервні джерела живлення на випадок блекауту.