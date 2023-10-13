В Украине пройдет масштабный перерасчет пенсий: улучшит ли это уровень жизни пенсионеров

В Украине планируют провести масштабный перерасчет пенсий по осовремениванию. Детали этого повышения не разглашают, однако в Кабмине отмечают, что повышение составит в среднем 700 гривен. Именно на такую сумму вырастет средняя пенсия по сравнению с летом 2023 года.

Как отмечается, первый этап повышения пенсий в Украине состоится уже в январе в результате повышения прожиточного минимума и повышения минимальной заработной платы. Следующий этап придется, вероятно, на март и апрель 2024 года. Таким образом украинцы, которые достигли возраста 65 лет и выполнили условия по стажу, по закону должны получать пенсию не менее 40% минимальной заработной платы.

Таким образом с 1 января минимальная пенсия вырастет с 3 680 до 2 840 гривен. А 1 апреля минимальная пенсия вырастет до 3 200 гривен.

В то же время прожиточный минимум (минимальная пенсия) вырастет с 2 093 до 2 361 гривну. Максимальная пенсия в десять раз больше минимальной.

А вот что касается осовременивания пенсий, то в настоящее время детали не разглашают. По словам министра социальной политики Оксаны Жолнович наиболее значительным будет повышение для тех, кто вышел на пенсию давно. Оно может не коснуться тех украинцев, которые вышли на заслуженный отдых менее трех лет назад.

Дело в том, что чем раньше назначена пенсия, тем она устарела из-за роста средней заработной платы по стране.

Благодаря осовремениванию размер выплаты планируют уравнять. Для этого хотят использовать специальные баллы. Каждый месяц стаж будут сравнивать со средней заработной платой по стране и давать балл. От суммы баллов будет зависеть сумма, на которую повысят пенсию.

В государственный бюджет на 2024 год заложены средства на повышение пенсий, но есть нюанс, бюджет еще не принят окончательно. Но сейчас известно о том, что расходы на социальные выплаты, включая пенсии, на втором месте, сразу после оборонки.