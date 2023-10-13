В Україні пройде масштабний перерахунок пенсій: чи покращить це рівень життя пенсіонерів

В Україні планують провести масштабний перерахунок пенсій з осучаснення. Деталі цього підвищення не розголошують, однак в Кабміні зазначають., що підвищення складе в середньому 700 гривень. Саме на таку суму зросте середня пенсія у порівнянні з літом 2023 року.

Як зазначається, перший етап підвищення пенсій в Україні відбудеться вже в січні в результаті підвищення прожиткового мінімуму та підвищення мінімальної заробітної плати. Наступний етап припаде, ймовірно, на березень і квітень 2024 року. Таким чином українці, які досягли віку 65 років та виконали умови по стажу, за законом повинні отримувати пенсію не меншу ніж 40% мінімальної заробітної плати.

Таким чином з 1 січня мінімальна пенсія зросте з 3 680 до 2 840 гривень. А 1 квітня мінімальна пенсія зросте до 3 200 гривень.

Водночас прожитковий мінімум (мінімальна пенсія) зросте з 2 093 до 2 361 гривню. Максимальна пенсія в десять разів більше за мінімальну.

А от щодо осучаснення пенсій, то на цей час деталі не розголошують. За словами міністерки соціальної політики Оксани Жолнович найбільш значним буде підвищення для тих, хто вийшов на пенсію давно. Воно може не торкнутися тих українців, які вийшли на заслужений відпочинок менш як три роки тому.

Річ у тім, що чим раніше призначена пенсія, тим вона застаріла через зростання середньої заробітної плати по країні.

Завдяки осучасненню розмір виплати планують зрівняти. Для цього хочуть використати спеціальні бали. Кожного місяця стаж будуть порівнювати зі середньою заробітною платою по країні та давати бал. Від суми балів буде залежати сума, на яку підвищать пенсію.

В державний бюджет на 2024 рік закладені кошти на підвищення пенсій, але є нюанс, бюджет ще не ухвалено остаточно. Водночас видатки на соціальні виплати, включно з пенсіями, одразу на другому місці після оборонки.