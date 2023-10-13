Юристи розповіли, чи може військовий проходити медкомісію у лікарні, яку сам вибрав

Всі військовозобов’язані, після отримання певного типу повістки повинні пройти медкомісію. Дехто скаржиться, що не хоче проходити її у лікарні до котрої безпосередньо направляють, чи власне у самому військкоматі. І мовляв, чому кожен самостійно не може вибирати медичний заклад для цих цілей. Юристи розповіли, що насправді все можливо, і про це просто потрібно зазначити у рапорті.

Військові мають право проходити ВЛК, де забажають

За словами експертів, зазвичай військові проходять ВЛК за територіальним принципом, тобто там де проживають, навчаються чи перебувають у відпустці. Також, можна проходити ВЛК у закладі, де особа раніше проходила лікування. Нерідко це й лікарня, розташована територіально найближче до військкомату. Проте вибір звісно ж за військовим. Це є прописано у правилах.

Що нового стосовно мобілізації?

Наразі процес мобілізації сильно трансформується. В Україні починає працювати система “Оберіг”. Це щось на кшталт всім відомого додатку “Дія”, але для військовозобов’язаних. Наразі реєстр активно формується з даних, які розміщені у різноманітних базах. Це бази міністерств, таких організацій, як Пенсійний Фонд, Податкова служба, МВС тощо. Мета проєкту — вивести з тіні всіх чоловіків, які з якихось причин не з’явилися до ТЦК для оновлення особистих даних. Тепер їм це не потрібно робити. Якщо особа у минулому отримувала водійське посвідчення, отримувала штраф ПДР, закінчувала ВНЗ тощо, вся ця інформація є у базах. І звідти вона потрапить до реєстру Оберіг. Далі з усіх чоловіків будуть відділяти тих, які є потенційно військовозобов’язаними. Тобто тих хто немає інвалідності, не є багатодітним батьком тощо.

Зі слів ТЦК до кінця місяця у них буде повна картина того, скільки приблизно чоловіків, які можуть служити в ЗСУ, перебуває наразі в країні.