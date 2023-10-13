Юристи розповіли, чи може військовий проходити медкомісію у лікарні, яку сам вибрав

Всі військовозобов’язані, після отримання певного типу повістки повинні пройти медкомісію. Дехто скаржиться, що не хоче проходити її у лікарні до котрої безпосередньо направляють, чи власне у самому військкоматі. І мовляв, чому кожен самостійно не може вибирати медичний заклад для цих цілей. Юристи розповіли, що насправді все можливо, і про це просто потрібно зазначити у рапорті.
Військові мають право проходити ВЛК, де забажають
За словами експертів, зазвичай військові проходять ВЛК за територіальним принципом, тобто там де проживають, навчаються чи перебувають у відпустці. Також, можна проходити ВЛК у закладі, де особа раніше проходила лікування. Нерідко це й лікарня, розташована територіально найближче до військкомату. Проте вибір звісно ж за військовим. Це є прописано у правилах.
Що нового стосовно мобілізації?
Наразі процес мобілізації сильно трансформується. В Україні починає працювати система “Оберіг”. Це щось на кшталт всім відомого додатку “Дія”, але для військовозобов’язаних. Наразі реєстр активно формується з даних, які розміщені у різноманітних базах. Це бази міністерств, таких організацій, як Пенсійний Фонд, Податкова служба, МВС тощо. Мета проєкту — вивести з тіні всіх чоловіків, які з якихось причин не з’явилися до ТЦК для оновлення особистих даних. Тепер їм це не потрібно робити. Якщо особа у минулому отримувала водійське посвідчення, отримувала штраф ПДР, закінчувала ВНЗ тощо, вся ця інформація є у базах. І звідти вона потрапить до реєстру Оберіг. Далі з усіх чоловіків будуть відділяти тих, які є потенційно військовозобов’язаними. Тобто тих хто немає інвалідності, не є багатодітним батьком тощо.
Зі слів ТЦК до кінця місяця у них буде повна картина того, скільки приблизно чоловіків, які можуть служити в ЗСУ, перебуває наразі в країні.
➡Відкриваємо ❗❗Збір коштів на на МАВІК 3. Гарячі хлопці - На гарячому напрямку..😎 Як завжди є потреба в дронах..!! Сльозливого тексту не буде, самі знаєте, як це важливо..!! Віримо, Ви втомлені. Але, там нашим захисникам важче в рази. Разом до перемоги.. 🎯Ціль: 115 000 ₴ Для переказу тисність на 👉 Посилання на банку або ж номер картки 5375 4112 0962 9158 Всім здоров'я❤️
Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter