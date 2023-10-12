На полках магазинов обнаружили кофе, который вызывает кому: как распознать опасность 

В Украину завезли опасный для здоровья кофе. Речь идет об органическом зеленом кофе из Гондураса. Продукт попал в Украину из Германии и вскоре будет полностью изъят из обращения.

Как сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, кофе в Украину прислала компания Rehm & Benecke Coffee GmbH & Co, а получила ООО “Кофитон”. Это компания, которая заводит зеленый кофе в Украину из разных регионов мира. Такой кофе не продается в супермаркетах, а его цена в несколько раз выше обычного.

Согласно данным Европейской системы оповещения и безопасности пищевых продуктов, в кофе нашли вещество хлорпирифос. Его количество в четыре раза превышает норму. При этом потребление этого вещества может привести к нарушению в работе сердца, нейропатии гастрита и других проблем, вплоть до комы и отказа органов.

В организации Европейской комиссии сообщили, что уровень риска для здоровья от указанного продукта высокий. Благодаря системе оповещения все страны, которые получили указанный продукт, должны в ближайшее время изъять эту продукцию с прилавков.

Если вы увидели на прилавках кофе указанного производителя, экспортера и импортера, не стоит его покупать. А о том, что кофе на изъятый из продажи, можно сообщить в Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Напомним, что в Украине стремительно дорожают продукты первой необходимости. В целом стоимость некоторых видов сыра выросла на 45%. Также рекордно растет стоимость яиц и молочных продуктов. Это явление сезонное, поэтому оно никак не связано с отменой фиксированного курса доллара. Такая же ситуация с овощами и фруктами, в то же время цены на цитрусовые начинают снижаться, ведь начинается сбор их урожая.