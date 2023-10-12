На полицях магазинів виявили каву, яка спричиняє кому: як розпізнати небезпеку 

В Україну завезли небезпечну для здоров’я каву. Мова йде про органічну зелену каву з Гондурасу. Продукт потрапив до України з Німеччини і незабаром буде повністю вилучений з обігу.

Як повідомляє Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, каву до України прислала компанія Rehm & Benecke Coffee GmbH & Co, а отримала ТОВ “Кофітон”. Це компанія, яка заводить зелену каву до України з різних регіонів світу. Така кава не продається в супермаркетах, а його ціна в кілька разів вища за звичайну.

Відповідно до даних Європейської системи оповіщення та безпечності харчових продуктів, в каві знайшли речовину хлорпірифос. Його кількість в чотири рази перевищує норму. При цьому споживання цієї речовини може привести до порушення в роботі серця, нейропатії гастриту та інших проблем, аж до коми та відмови органів.

В організації Європейської комісії повідомили, що рівень ризику для здоров’я від вказаного продукту високий. Завдяки системі сповіщення всі країни, які отримали вказаний продукт, повинні найближчим часом вилучити цю продукцію з прилавків.

Якщо ви побачили на прилавках каву вказаного виробника, експортера та імпортера, не варто її купувати. А про те, що кава на вилучену з продажу, можна повідомити в Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Нагадаємо, що в Україні стрімко дорожчають продукти першої необхідності. Загалом вартість деяких видів сиру зросла на 45%. Також рекордно зростає вартість яєць та молочних продуктів. Це явище сезонне, тож воно жодним чином не пов’язане зі скасуванням фіксованого курсу долара. Така ж ситуація з овочами та фруктами, водночас ціни на цитрусові починають знижуватися, адже розпочинається збір їх врожаю.