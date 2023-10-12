Адвокаты рассказали при каком условии военнообязанные мужчины могут выезжать за границу

Пока идет война и введено военное положение военнообязанные мужчины, а это практически все в возрасте от 18 до 60 лет не имеют права покидать страну. Уезжать могут только те, кто освобожден от мобилизации по состоянию здоровья или по семейным обстоятельствам — родители троих и более детей. Но оказывается, уезжать может еще одна категория лиц. Речь о мужчинах, сопровождающих близкого родственника с инвалидностью. Таким родственником могут быть родители, или жена. При этом, как заявляют адвокаты, в законе не прописана какая группа инвалидности для этого должна быть. То есть, если опираться на законодательную базу, то и ІІІ группа вполне подойдет.

«Это означает, что выезд за границу с целью сопровождения возможен при наличии у жены (супруга) в том числе ІІІ группы инвалидности», – разъяснил адвокат Вадим Заворотный.

Для выезда нужно иметь ряд документов

Для того чтобы сопровождать лицо с инвалидностью нужно иметь ряд документов, рассказал адвокат.

В каждой ситуации эти документы могут отличаться, например, если супруг сопровождает жену, то должно быть свидетельство о браке, а также документы, подтверждающие ее инвалидность и цель выезда.

«Если вы сопровождаете своих родителей или родителей второго супруга, если они имеют инвалидность I или II группы, кроме самих документов в подтверждение инвалидности и родственных связей, дополнительно к этому нужны документы, подтверждающие общее место жительства с такими людьми. Зарегистрированное или задекларированное место жительства должно совпадать. Или можно дать акт установления факта осуществления ухода», – отмечает Заворотный.

Имейте в виду, что подобный документ нужно сформировать не позднее, чем за пять дней до выезда. Обращаться за этим документом нужно в районную, районную в Киеве и Севастополе госадминистрацию, исполнительные органы сельского, поселкового или городского совета.