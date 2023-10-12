Адвокати розповіли за якої умови військовозобов’язані чоловіки можуть виїжджати закордон

Допоки триває війна та введено воєнний стан військовозобов’язані чоловіки, а це практично всі у віці від 18 до 60 років не мають права покидати країну. Виїжджати можуть лише ті, хто звільнений від мобілізації за станом здоров’я, чи за сімейними обставинами — батьки трьох і більше дітей. Та виявляється, виїжджати може ще одна категорія осіб. Мова про чоловіків, які супроводжують близького родича з інвалідністю. Таким родичем можуть бути батьки, або ж дружина. При цьому, як заявляють адвокати, у законі не прописано яка група інвалідності для цього повинна бути. Тобто якщо опиратися на законодавчу базу, то й III група цілком підійде.

«Це означає, що виїзд за кордон з метою супроводу можливий за наявності у дружини (чоловіка) в тому числі III групи інвалідності», – роз’яснив адвокат Вадим Заворотний.

Для виїзду потрібно мати ряд документів

Для того, щоб супроводжувати особу з інвалідністю потрібно мати ряд документів, розповів адвокат.

У кожній ситуації ці документи можуть відрізнятися, наприклад, якщо чоловік супроводжує дружину, то має бути свідоцтво про шлюб, а також документи, які підтверджують її інвалідність і мету виїзду.

«Якщо ви супроводжуєте своїх батьків чи батьків другого з подружжя, якщо вони мають інвалідність І або II групи, окрім самих документів на підтвердження інвалідності та родинних зв’язків, додатково до цього потрібні документи, які підтверджують спільне місце проживання з такими людьми. Зареєстроване чи задеклароване місце проживання має співпадати. Або можна надати акт встановлення факту здійснення догляду», – зазначає Заворотний.

Майте на увазі, що подібний документ потрібно сформувати не пізніше ніж за п’ять днів до виїзду. Звертатися за цим документом потрібно до районної, районної у місті Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчих органів сільської, селищної чи міської ради.