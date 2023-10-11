Важная новость для ВПЛ: в правительстве сделали несколько заявлений по выплатам

Согласно постановлению правительства Украины вынужденным переселенцам ежемесячно выплачивают ежемесячные выплаты на проживание.

С 1 августа этого года части внутренне перемещенных лиц автоматически продлили финансовую помощь на шесть месяцев.

С 1 сентября также денежную помощь отменили тем, чье имущественное положение позволяет без помощи государства проводить значительные расходы.

Также изменились сроки выплаты, теперь государство финансирует помощь для ВПЛ дважды в месяц – 15 и 28 числа. Речь идет о следующих суммах:

две тысячи гривен на взрослых;

три тысячи гривен на детей и людей с инвалидностью.

Также указывается, что если выплаты не поступили и задержка составляет более месяца, то вероятная причина задержки – технические проблемы и их нужно быстрее устранить.

После 15 августа 2023 года выплаты отменить тем украинцам, которые приобрели, как выяснилось по результатам верификации, новое авто, недвижимость от ста тысяч гривен, ценные бумаги, иностранную валюту, а также тем, кто имеет собственное жилье в безопасных регионах.

При этом предоставление помощи не зависит от того, трудоустроен или нет вынужденный переселенец, от наличия источника дохода и сбережений, состояния здоровья и прочего.

В правилах не указано, что ВПЛ могут приобрести в кредит или в долг то или иное имущество. Но при этом выплаты можно потерять если стоимость дорогостоящих покупок превышает сто тысяч гривен. Например, при покупке бытовой техники в дом вместо уничтоженной.

Стоит отметить, что со следующего месяца, то есть с 1 ноября, уже начнут выплачивать средства не на каждого члена семьи, а на семью в целом.

В следующем году сумму выплаты, возможно, повысят. Пока чиновники еще не приняли госбюджет на 2024 год. Поэтому этот вопрос остается открытым. При этом известно о плановом повышении пенсий с применением специальных балов уже весной.