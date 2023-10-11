Важлива новина для ВПО: в уряді зробили кілька заяв щодо виплат

Згідно з постановою уряду України вимушеним переселенцям щомісячно виплачують щомісячні виплати на проживання.
З 1 серпня цього року частині внутрішньо переміщених осіб автоматично продовжили фінансову допомогу на шість місяців.
З 1 вересня також грошову допомогу скасували тим, чиє майнове становище дозволяє без допомоги держави проводити значні витрати.
Також змінилися терміни виплати, тепер держава фінансує допомогу для ВПО двічі на місяць — 15 та 28 числа. Мова йде про наступні суми:
- дві тисячі гривень на дорослих;
- три тисячі гривень на дітей та людей з інвалідністю.
Також вказується, що якщо виплати не надійшли і затримка складає понад місяць, то ймовірна причина затримки — технічні проблеми і їх потрібно швидше усунути.
Після 15 серпня 2023 року виплати скасувати тим українцям, які придбали, як з’ясувалося за результатами верифікації, нове авто, нерухомість від ста тисяч гривень, цінні папери, іноземну валюту, а також тим, хто має власне житло в безпечних регіонах.
При цьому надання допомоги не залежить від того, працевлаштований чи ні вимушений переселенець. від наявності джерела доходу та збережень, стану здоров’я та іншого.
В правилах не вказано, зо ВПО можуть придбати в кредит або в борг те чи інше майно. Але при цьому виплати можна втратити якщо вартість дороговартісних покупок перевищує сто тисяч гривень. Для прикладу, при покупці побутової техніки в дім замість знищеної.
Варто зазначити, що з наступного місяця, тобто з 1 листопада, вже почнуть виплачувати кошти не на кожного члена сім’ї, а на сім’ю загалом.
В наступному році суму виплати, можливо, підвищать. Поки чиновники ще не ухвалили держбюджет на 2024 рік. Тож це питання залишається відкритим. Водночас вже зараз стверджують про підвищення пенсій з застосування спеціальних пенсійних балів.
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