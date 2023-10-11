Выплаты вырастут почти на 200%: гуманитарные организации пересмотрели размер денежной помощи

Международные гуманитарные организации в Украине с октября пересмотрели размер выплат. Теперь вместо 2 200 гривен в месяц на одного человека будут выплачивать 3 600 гривен. Учитывая, что выплачивают средства за три месяца, то получатель может рассчитывать уже не на 6 600 гривен, а на 10 800 гривен.
Именно такую сумму денежной помощи предлагает Эстонский совет по делам беженцев и организация ADRA Ukraine. На сегодня ADRA не ведет прием заявок на такую помощь. А вот Эстонский совет предлагает регистрацию на выплату для пострадавших от войны в шести областях, а именно:
- Запорожская;
- Донецкая;
- Луганская;
- Харьковская;
- Херсонская;
- Николаевская.
Как получить выплату в размере 3 600 гривен в месяц
Подать заявку на получение денежной помощи могут жители шести регионов, которые перечислены выше. Чтобы зарегистрироваться в программе, нужно:
- Подать заявку по номеру телефона (067) 105-28-03, звонки принимают с понедельника по среду с 9 до 12 часов. То есть заявки принимают три дня в неделю по три часа. Обращаться должен один из членов семьи, он же будет считаться главным заявителем.
- Заполнить онлайн-форму. Делать это нужно исключительно после общения с представителями организации по телефону, номер получателя должен быть подтвержден. Если этого не сделано, то заполнить форму не получится.
- Ожидать обработку заявки. Специалисты организации должны проверить анкету. Не исключено, что у получателя помощи запросят дополнительную информацию, для этого пришлют письмо на указанную в заявке электронную почту.
- После финального подтверждения платеж будет проведен на банковский счет, который был указан в анкете.
Обращаться за выплатой можно только в случае, если получатель не оформлял аналогичную выплату полгода или более. В приоритете будут наиболее уязвимые категории населения.
Напомним, что представитель правительства Польши заявил о прекращении помощи украинским беженцам уже в начале 2024 года. В польском правительстве больше не видят причин для продолжения выплат.
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