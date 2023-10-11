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Виплати зростуть майже на 200%: гуманітарні організації переглянули розмір грошової допомоги

11.10.2023
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Міжнародні гуманітарні організації в Україні з жовтня переглянули розмір виплат. Тепер замість 2 200 гривень на місяць на одну людину виплачуватимуть 3 600 гривень. Враховуючи, що виплачують кошти за три місяці, то отримувач може розраховувати вже не на 6 600 гривень, а на 10 800 гривень. 

Саме таку суму грошової допомоги пропонує Естонська рада зі справ біженців та організація ADRA Ukraine. На сьогодні ADRA не веде прийом заявок на таку допомогу. А от Естонська рада пропонує реєстрацію на виплату для постраждалих від війни в шести областях, а саме:

  • Запорізька;
  • Донецька;
  • Луганська;
  • Харківська;
  • Херсонська;
  • Миколаївська. 

Як отримати виплату в розмірі 3 600 гривень на місяць

Подати заявку на отримання грошової допомоги можуть жителі шести регіонів, які перераховані вище. Щоб зареєструватися в програмі, потрібно:

  • Подати заявку за номером телефону (067) 105-28-03, дзвінки приймають з понеділка по середу з 9 до 12 години. Тобто заявки приймають три дні на тиждень по три години. Звертатися повинен один з членів сім’ї, він же буде вважатися головним заявником. 
  • Заповнити онлайн-форму. Робити це потрібно виключно після спілкування з представниками організації телефоном, номер отримувача повинен бути підтверджений. Якщо цього не зроблено, то заповнити форму не вийде. 
  • Очікувати обробку заявки. Спеціалісти організації мають перевірити анкету. Не виключено, що в отримувача допомоги запитають додаткову інформацію, для цього надішлють листа на вказану в заявці електронну пошту. 
  • Після фінального підтвердження платіж буде проведено на банківський рахунок, який було вказано в анкеті. 

Звертатися за виплатою можна лише у випадку, якщо отримувач не оформляв аналогічну виплату пів року або більше. В пріоритеті будуть найбільш вразливі категорії населення. 

Нагадаємо. що представник уряду Польщі заявив про припинення допомоги українським біженцям вже на початку 2024 року. В польському уряді більше не бачать причин для продовження виплат. 

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11.10.2023
1 хвилина на прочитання
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