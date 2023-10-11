Виплати зростуть майже на 200%: гуманітарні організації переглянули розмір грошової допомоги

Міжнародні гуманітарні організації в Україні з жовтня переглянули розмір виплат. Тепер замість 2 200 гривень на місяць на одну людину виплачуватимуть 3 600 гривень. Враховуючи, що виплачують кошти за три місяці, то отримувач може розраховувати вже не на 6 600 гривень, а на 10 800 гривень.

Саме таку суму грошової допомоги пропонує Естонська рада зі справ біженців та організація ADRA Ukraine. На сьогодні ADRA не веде прийом заявок на таку допомогу. А от Естонська рада пропонує реєстрацію на виплату для постраждалих від війни в шести областях, а саме:

Запорізька;

Донецька;

Луганська;

Харківська;

Херсонська;

Миколаївська.

Як отримати виплату в розмірі 3 600 гривень на місяць

Подати заявку на отримання грошової допомоги можуть жителі шести регіонів, які перераховані вище. Щоб зареєструватися в програмі, потрібно:

Подати заявку за номером телефону (067) 105-28-03, дзвінки приймають з понеділка по середу з 9 до 12 години. Тобто заявки приймають три дні на тиждень по три години. Звертатися повинен один з членів сім’ї, він же буде вважатися головним заявником.

Заповнити онлайн-форму . Робити це потрібно виключно після спілкування з представниками організації телефоном, номер отримувача повинен бути підтверджений. Якщо цього не зроблено, то заповнити форму не вийде.

Очікувати обробку заявки. Спеціалісти організації мають перевірити анкету. Не виключено, що в отримувача допомоги запитають додаткову інформацію, для цього надішлють листа на вказану в заявці електронну пошту.

Після фінального підтвердження платіж буде проведено на банківський рахунок, який було вказано в анкеті.

Звертатися за виплатою можна лише у випадку, якщо отримувач не оформляв аналогічну виплату пів року або більше. В пріоритеті будуть найбільш вразливі категорії населення.

Нагадаємо. що представник уряду Польщі заявив про припинення допомоги українським біженцям вже на початку 2024 року. В польському уряді більше не бачать причин для продовження виплат.