Украинцы массово жалуются на завышенные платежки за газ: в Нафтогазе объяснили причины

В Нафтогазе ответили на жалобы клиентов о том, что они получают платежки с завышенными цифрами за газ. Как утверждают в компании, если вовремя не подать показания счетчика, то компания выставит счет в котором использует прошлогодние объемы потребления. А это может Поэтому цифры могут быть выше тех что есть на самом деле.

Об этом говорится в разъяснении компании, опубликованном на официальной странице в Facebook. Так, после жалобы клиентки в Нафтогазе проверили, когда она последний раз передавала показатель счетчика. Оказалось, что она не подавала показатели с мая по август. В результате ей подсчитали платежку с усредненным значением потребления.

Чтобы не получить платежку с ошибкой, нужно самостоятельно вносить показатели счетчика с 28-го по 5-е число каждого месяца. Даже если вы не проживаете в доме и не пользуетесь газом, но не хотите его отключать, вы должны каждый месяц подавать актуальные показатели счетчика. Даже если за месяц вы не использовали ни одного кубометра голубого топлива.

В сообщении Нафтогаза отмечают, что бытовой потребитель, который по условиям договора распределения природного газа рассчитывается по счетчику газа, должен каждый месяц по состоянию на первое число снимать фактические показатели счетчика газа и в течение пяти действие (до 5-го числа включительно) передавать их.

Напомним, что с октября в Украине будут рассчитывать тарифы на транспортировку газа по новым правилам. Однако изменения почувствуют далеко не все украинцы. Минимальный размер платежки изменится лишь для тех, кто использует минимальное количество голубого топлива.

В то же время до конца отопительного сезона, то есть до весны 2024 года стоимость голубого топлива не изменится. Ранее в правительстве утверждали, что тарифы на газ и тепло останутся неизменными до конца действия военного положения, но сейчас в Международном валютном фонде отмечают необходимость введения рыночных цен на газ и электричество.