Українці масово скаржаться на завищені платіжки за газ: в Нафтогазі пояснили причини

В Нафтогазі відповіли на скарги клієнтів про те, що вони отримують платіжки з завищеними цифрами за газ. Як стверджують в компанії, якщо вчасно не подати показники лічильника, то компанія виставить рахунок в якому використає торішні обсяги споживання. А це може Тож цифри можуть бути вищим за ті що є насправді.

Про це говориться в роз’ясненні компані, опублікованому на офіційній сторінці в Facebook. Так, після скарги клієнтки в Нафтогазі перевірили, коли вона останній раз передавала показник лічильника. Виявилося, що вона не подавала показники з травня по серпень. В результаті їй підрахували платіжку з усередненим значенням споживання.

Щоб не отримати платіжку з помилкою, потрібно самостійно вносити показники лічильника з 28-го по 5-те число кожного місяця. Навіть якщо ви не проживаєте в будинку та не користуєтесь газом, але не хочете його відключати, ви повинні кожного місяця подавати актуальні показники лічильника. Навіть якщо за місяць ви не використали жодного кубометра блакитного палива.

В повідомленні Нафтогазу наголошують, що побутовий споживач, який за умовами договору розподілу природного газу розраховується за лічильником газу, повинен кожного місяця станом на перше число знімати фактичні показники лічильника газу та протягом п’яти дію (до 5-го числа включно) передавати їх.

Нагадаємо, що з жовтня в Україні будуть розраховувати тарифи на транспортування газу за новими правилами. Однак зміни відчують далеко не всі українці. Мінімальний розмір платіжки зміниться лише для тих, хто використовує мінімальну кількість блакитного палива.

Водночас до кінця опалювального сезону, тобто до весни 2024 року вартість блакитного палива не зміниться. Раніше в уряді стверджували, що тарифи на газ та тепло залишаться незмінними до кінця дії воєнного стану, але зараз в Міжнародному валютному фонді наголошують на необхідності запровадження ринкових цін на газ та електрику.