Без сомнения от уклонистов на фронте будет польза: в ТЦК объяснили почему

В процессе мобилизации, продолжающейся с начала войны, оказалось, что в Украине есть значительное количество уклонистов. Далеко не все военнообязанные мужчины хотят добровольно уходить в ряды Вооруженных Сил Украины. Более того, не спешат они приходить в ТЦК даже когда уже получили первую повестку. А ее игнорирование между прочим карается штрафом, а то и лишением свободы. Среди населения существует мнение, что от уклоняющихся на фронте толку мало. Мол, это совсем немотивированные и, возможно, просто испуганные люди, которые не смогут качественно выполнять поставленные на них задачи. Однако в ТЦК считают иначе. И вот что они говорят на этот счет.

Люди попав на передовую сильно меняются

Так считает представитель Полтавского областного территориального центра комплектования (ТЦК) майор Роман Истомин.

«Мне известен не один случай, когда мужчины, не желавшие служить, попадая в подразделение, совершенно менялись и становились прекрасными воинами», – рассказал представитель ТЦК.

Истомин объяснил это тем, что, попадая на передовую, у людей полностью меняется мышление. Очень часто они становятся близкими с собратьями и это пробуждает в них большую ответственность и желание не подвести команду. Также, многие только там осознают все масштабы войны и понимают, что больше некому защищать мирное население и родных в частности. Поэтому люди вовсю включаются в эту атмосферу и меняют свое отношение к службе.

Конечно, подобные финалы — не 100% ситуаций, но и не единичные случаи.

Как сегодня наказывают уклонистов?

Во-первых, за игнорирование врученной повестки предусмотрен штраф в размере от 850 до 1700 гривен. Во-вторых, возможна даже уголовная ответственность на срок от трех до пяти лет. Также, лица, получившие штраф и не уплачивающие его, могут лишиться своих банковских счетов. Они будут заморожены, пока лицо не оплатит всю сумму.