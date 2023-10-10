Без сумніву від ухилянтів на фронті буде користь: в ТЦК пояснили чому

В процесі мобілізації, яка триває від початку війни, виявилось, що в Україні є значна кількість ухилянтів. Далеко не всі військовозобов’язані чоловіки хочуть добровільно йти в лави Збройних Сил України. Щобільше, не квапляться вони приходити до ТЦК навіть коли вже отримали першу повістку. А її ігнорування, між іншим, карається штрафом, а то й позбавленням волі. Серед населення існує думка, що від ухилянтів на фронті толку мало. Мовляв, це зовсім невмотивовані й можливо просто перелякані люди, які не зможуть якісно виконувати поставлені на них задачі. Однак в ТЦК вважають по-іншому. І ось, що вони говорять на цей рахунок.

Люди потрапивши на передову сильно змінюються

Так вважає представник Полтавського обласного територіального центру комплектування (ТЦК) майор Роман Істомін.

«Мені відомий не один випадок, коли чоловіки, які не бажали служити, потрапляючи в підрозділ, абсолютно змінювалися і ставали прекрасними воїнами», – розповів представник ТЦК.

Істомін пояснив це тим, що потрапляючи на передову, у людей повністю змінюється мислення. Дуже часто вони стають близькими з побратимами й це пробуджує в них велику відповідальність та бажання не підвести команду. Також, багато хто лише там усвідомлює всі масштаби війни й розуміє, що більше нікому захищати мирне населення і рідних зокрема. Відтак люди на повну включаються у цю атмосферу та змінюють своє відношення до служби.

Звісно, подібні фінали — це не 100% ситуацій, але й не одиничні випадки.

Як сьогодні карають ухилянтів?

По-перше, за ігнорування врученої повістки передбачено штраф у розмірі від 850 до 1700 гривень. По-друге, можлива навіть кримінальна відповідальність на термін від трьох до п’яти років. Також, ті особи, які отримали штраф і не сплачують його можуть позбутися своїх банківських рахунків. Їх буде заморожено, допоки особа не сплатить всю суму.