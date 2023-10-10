Зеленский подписал важный документ: что изменится для страны?

9 октября Президент Украины Владимир Зеленский официально ввел решение Совета национальной безопасности и обороны. Организация потребовала увеличить финансирование оборонной отрасли. А именно выделить на это из бюджета не менее 21% ВВП. Согласно указу, который подписал Зеленский, на оборону будет выделено 21,6% ВВП. В целом на весь 2024 год на сектор обороны и безопасности будет выделено 1 692,6 млрд грн. Это на 113 миллиардов гривен больше, чем в 2023 году.

Как распределят оставшийся бюджет?

Уже известно, как распределят оставшийся бюджет. Конечно, приоритет оборонной отрасли, однако и на другие выделены кое-где большие суммы, чем в текущем году.

«Безопасность и оборона – бесспорный приоритет номер один в проекте Госбюджета-2024. Расходы заложены на уровне не меньше, чем в этом году. Увеличиваем финансирование развития ОПК и закупку дронов. Социальная сфера, повышение социальных стандартов, поддержка ветеранов, финансирование образования и медицины также среди главных приоритетов Правительства”, — сообщил Министр финансов Украины Сергей Марченко во время заседания Кабинета Министров.

В общем, распределили средства следующим образом:

Оборона и безопасность: 1692,6 млрд грн. Социальная защита – 468,8 млрд грн, что на 24,7 млрд грн или 5,6% больше чем в 2023 году. Поддержка ветеранов войны – 14,3 млрд грн (+7,5 млрд грн к 2023 году). Образовательная отрасль – 178,8 млрд грн (+22,9 млрд грн к 2023 году). Медицина – 201,9 млрд грн вместе с трансфертами (+24,4 млрд грн до 2023 года). Цифровая трансформация приоритетных отраслей и сфер общественной жизни – 2,5 млрд грн (+2,1 млрд грн к 2023 году). Культура и искусство – 10,7 млрд грн (+2,3 млрд грн к 2023 году). Спортивная отрасль – 7,5 млрд грн (+3,6 млрд грн к 2023 году). Расходы на МИД – 8,3 млрд грн (+2,2 млрд грн). Поддержка бизнеса – 30,8 млрд. грн.

Кроме этого будет повышена минимальная зарплата и пенсия.