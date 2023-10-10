Аналог “Дії”: в Україні запрацював сервіс, за допомогою якого швидко знайдуть всіх військовозобов’язаних

У жовтні в Україні почав роботу електронний реєстр військовозобов’язаних під назвою “Оберіг”. Це продукт Мінцифри й він в чомусь нагадуватиме Дію, але призначатиметься лише для осіб, які підходять для служби у Збройних Силах України. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що реєстр вже працює та активно наповнюється інформацією. Її збирають з баз різних Міністерств та відомств, а ще організацій на кшталт Пенсійного Фонду, Податкової служби, МВС тощо. До кінця місяця завдяки цьому реєстру ТЦК матимуть повну картину стосовно того, скільки взагалі потенційних військовозобов’язаних чоловіків перебуває в Україні.

Як все працюватиме?

Базу наповнюватимуть без участі самого військовозобов’язаного, тобто приходити, як раніше у військкомат, щоб оновити свої дані вже не потрібно. В реєстрі міститиметься вся основна інформація про особу, а саме: прізвище, ім’я та по батькові, контактні дані, інформація про батьків (їх вік, наявність чи відсутність інвалідності тощо), сімейний стан, інформація про місце роботи, освіту, про наявність судимостей, про те, коли чоловік останній раз виїжджав за кордон та з якою метою.

У реєстр чоловіки потраплятимуть, як тільки спробують скористуватися якоюсь із державних послуг і це буде зафіксовано в одній з численних баз. Наприклад, вступ до ВНЗ, штраф ПДР, отримання водійського посвідчення, купівля-продаж авто чи нерухомості тощо.

“З часом все більше державних послуг будуть недоступні для чоловіків, які переховуються від ТЦК. Питання часу коли їм знадобитися скористатися ними. Тому постановка їх на військовий облік це також питання часу“- заявив нардеп з фракції “Слуги народу” Федір Веніславський.

Також депутат вважає, що підхід до мобілізації потрібно кардинально переглянути й цей реєстр в цьому мав би сильно посприяти.

“Росія не втратила амбіцій завоювати всю Україну і готова воювати довгий час, тому в телемарафонах потрібно говорити про це і забути про швидку перемогу. Потрібно закликати чоловіків з’явитися в військкомат, щоб поміняти тих людей, які більше там ніж півтора року. На одних і тих самих плечах війну не виграти.” – додав Веніславський.