Зеленський підписав важливий документ: що зміниться для країни?

9 жовтня Президент України Володимир Зеленський офіційно ввів в дію рішення Ради національної безпеки та оборони. Організація вимагала збільшити фінансування оборонної галузі. А саме виділити на це з бюджету не менше 21% ВВП. Згідно з указом, який підписав Зеленський, на оборону буде виділено 21,6% ВВП. Загалом, на весь 2024 рік на сектор оборони та безпеки буде виділено 1 692,6 млрд грн. Це на 113 мільярдів гривень більше ніж у 2023 році.

Як розподілять решту бюджету?

Вже відомо, як розподілять решту бюджету. Звісно пріоритет оборонній галузі, однак і на інші виділено подекуди більші суми ніж у поточному році.

«Безпека й оборона — безперечний пріоритет номер один в проєкті Держбюджету-2024. Видатки закладені на рівні не менше, аніж цього року. Збільшуємо фінансування розвитку ОПК та закупівлю дронів. Соціальна сфера, підвищення соціальних стандартів, підтримка ветеранів, фінансування освіти та медицини — також серед головних пріоритетів Уряду”, – повідомив Міністр фінансів України Сергій Марченко під час засідання Кабінету Міністрів.

Загалом, розподілили кошти наступним чином:

Оборона та безпека: 1 692,6 млрд грн. Соціальний захист – 468,8 млрд грн, що на 24,7 млрд грн або 5,6% більше ніж у 2023 році. Підтримка ветеранів війни – 14,3 млрд грн (+7,5 млрд грн до 2023). Освітня галузь – 178,8 млрд грн (+22,9 млрд грн до 2023). Медицина – 201,9 млрд грн разом з трансфертами (+24,4 млрд грн до 2023). Цифрова трансформація пріоритетних галузей та сфер суспільного життя – 2,5 млрд грн (+2,1 млрд грн до 2023). Культура та мистецтво – 10,7 млрд грн (+2,3 млрд грн до 2023). Спортивна галузь – 7,5 млрд грн (+3,6 млрд грн до 2023). Видатки на МЗС – 8,3 млрд грн (+2,2 млрд грн). Підтримка бізнесу – 30,8 млрд грн.

Крім цього буде підвищено мінімальну зарплату та пенсію.