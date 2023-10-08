Украинцам компенсируют стоимость аренды жилья: названы условия

Часть украинцев из числа внутренних переселенцев может получить компенсацию на аренду жилья. Подать заявки могут ВПЛ, вынужденно покинувшие дома после 24 февраля 2022 года.

ВПЛ в Киевской, Черкасской и Кировоградской областях могут получить денежную помощь на аренду жилья.

Об этом сообщили в Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий.

Благотворительный фонд “Право на защиту” совместно с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев начал сбор данных для предоставления денежной помощи на аренду жилья. Помощь предусмотрена на компенсацию стоимости аренды жилья ВПЛ и их семьями на срок шесть месяцев.

Подать заявку могут ВПЛ, которые переместились после полномасштабного вторжения и еще не получали целевую денежную помощь на аренду жилья от международных организаций.

Кроме того, участники программы должны принадлежать к одной из следующих категорий населения:

проживают в городе компактного поселения и готовы и дальше арендовать жилье после завершения программы;

проживают в городе компактного поселения, которое планируют расформировать;

находятся под риском выселения или потери арендованного жилья, а также имеют хотя бы один из критериев уязвимости;

недавно перемещенные семьи, которые не желают жить в местах компактного поселения и имеют хотя бы один из критериев уязвимости.

Относительно критериев уязвимости, то они являются следующими:

семьи, в которых есть один из родителей и один или более детей в возрасте до 18 лет или с пожилыми людьми от 55 лет;

семьи, которые возглавляет одна одинокая или несколько одиноких пожилых людей от 55 лет или пожилых людей с одним или несколькими детьми до 18 лет;

семьи с одной или несколькими людьми с особыми потребностями;

семьи, которые занимаются детьми без сопровождения, но только при условии документального подтверждения.

Подать заявку можно только при личном присутствии всех членов семьи в пункте сбора данных. Ознакомиться с перечнем документов можно в самих пунктах сбора или по ссылке https://r2p.org.ua/category/hroshova-dopomoha-vid-uvkb-oon-na-orendu-zhytla?fbclid=IwAR0w9zlDk85a5nf-QWBweBo6z66Gt3kqp8mJHHXH3sAnXwTNf