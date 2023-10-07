Львиная доля украинцев имеет право оформить новую выплату в размере 10 800 гривен на одного члена семьи

В Украине продолжают активно поддерживать внутриперемещенных лиц, а также остающихся проживать в наиболее опасных городах, которые сосредоточены на линии фронта. Также регулярную гуманитарную и финансовую поддержку получают люди, живущие на освобожденных от оккупации территориях. По большей части, вся финансовая помощь, в том числе и от государства, ограничивалась суммой в 2200 гривен в месяц. Сейчас переселенцы из шести областей могут оформить пособие в размере 3600 гривен в месяц на одного человека. Финансирует выплату Эстонский Совет по делам беженцев.

Размер помощи должны повышать все благотворительные организации

Вышеупомянутая организация отметила, что с 2200 гривен в месяц до 3600 гривен должны повышать размер пособия все благотворительные фонды. Однако пока делают это лишь единицы, но тенденция будет идти на рост.

Теперь же новую выплату могут оформить жители Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской и Николаевской областей.

Речь не обо всех без исключения жителях этих регионов, а о семьях, пострадавших от войны больше всего.

“Многоцелевая денежная помощь предоставляется на основе оценки домохозяйства на предмет соответствия социально-экономическим критериям и критериям уязвимости“, — отмечают в фонде. Подходите ли вы под необходимые параметры и имеете шанс получить выплату можно узнать после короткого разговора с представителями организации позвонив по телефону 0-671-052-803.

Также во время вызова нужно нажать на цифру. Каждая область имеет свою цифру, и выглядят они следующим образом:

Харьковская, Донецкая области – цифра 1.

Запорожская, Луганская – 2.

Херсонская, Николаевская – 3.

Если вашу заявку одобрят, то ваш номер будет предоставлен в базу данных и с вами дополнительно свяжутся для проведения инструктажа по дальнейшим действиям по оформлению помощи. Деньги будут поступать в размере 3600 гривен в течение трех месяцев. Такая сумма должна начисляться на каждого члена семьи, попавшей в программу.