Украинцы массово жалуются на качество долларов: в ПриватБанке объяснили, почему так происходит 

Украинцы жалуются, что в кассах банков им выдают изношенные долларовые банкноты, которые потом отказываются принимать обратно. В ПриватБанке объяснили, что они выдают валюту физическим лицам, строго соблюдая требования Национального банка Украины.

На тематическом форуме Минфин есть немало жалоб от украинцев на ПриватБанк. В кассах одного из самых популярных банков Украины все чаще выдают испорченные или старые доллары. Такие банкноты крайне сложно обменять, иногда их отказываются принимать даже в тех самых отделения, где деньги были выданы. Изношенные и “старые” купюры принимают только для обмена за рубежом, так называемую процедуру инкассо. Эта услуга платная, поэтому люди теряют часть денег иногда даже более 50%.

Один из клиентов банка жалуется, что не может получить доллары в нормальном состоянии даже при предварительном заказе денег. По его словам, он уже более десяти раз заказывал доллары в разных отделениях, но там ему предлагают изношенные, поврежденные или банкноты со штампами, которые потом нельзя обменять.

В ПриватБанке заявляют, что процедура выдачи валюты для физических лиц происходят в соответствии с действующими требованиями Национального банка Украины.

Таким образом все банкноты без признаков подделки или значительных повреждений полностью пригодны для операций покупки и продажи. Никакие ограничения по году выпуска или номинала иностранной валюты недопустимы.

Также отмечается, что в отделениях ПриватБанка выдают только те банкноты, которые прошли предварительную проверку. Поэтому в банке выдают только платежные купюры.

Напомним, что с 3 октября в Украине отменили фиксированный курс доллара. Таким образом курс изменился впервые с июля прошлого года. По словам экспертов в ближайшие две недели курс окончательно зафиксируется, тогда можно будет судить о дальнейшем направлении движения доллара.