Для українців у Польщі озвучено погані новини: їм не позаздриш

Представник польського уряду переконаний, що потреби продовжувати грошову підтримку для українців, що були змушені покинути домівки через війну, більше немає

З 2024 року Польща почне скорочувати допомогу для українських біженців. В першу чергу зміни торкнуться отримувачів грошової допомоги на дітей за програмою 500+ та інших видів грошової допомоги. Про це стало відомо з інтерв’ю спікера уряду Польщі Петра Мюллера.

Представник польського уряду заявив, що етап масового виїзду українців за кордон вже завершився, тому рішення про необхідність надання грошової допомоги поступово втрачають силу, тож більшість пільгових програм продовжувати не будуть. Мюллер стверджує, що офіційна Варшава не має наміру продовжувати грошову підтримку українцям.

На питання, коли саме припинять грошову допомогу, Мюллер відповів, що імовірно це станеться вже в першому кварталі 2024 року.

Результати опитування Pollster Research Institute свідчать про те. що ентузіазм поляків стосовно грошової допомоги для українців, які були змушені тікати від війни, значно знизився.

Щодо того, чи варто надалі фінансово допомагати українцям в Польщі, надаючи їм грошову допомогу за програмою 500+ чи іншими, лише 26% опитуваних відповіли, що надавати допомогу потрібно. Водночас 60% опитаних переконані, що допомогу потрібно припинити. Зазначимо, що дослідження проводилося 21 та 22 вересня. В опитуванні взяли участь 1015 осіб.

Згідно з даними Євростату, до кінця червня 2023 року в Польщі було зареєстровано близько 975 тисяч українців. Зараз цифри ймовірно трохи менші, адже чимало українців прийняли рішення переїхати до Німеччини. Однак в першу чергу українців приваблює вищий рівень грошової допомоги та краще соціальне забезпечення, лише близько третини українців обрали Німеччину через вищий рівень життя та кращі заробітні плати.

Водночас чимало країн Європи вже заявили про скорочення фінансування для допомоги біженцям.