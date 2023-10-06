Украинцы массово жалуются на завышенные суммы в платежках за газ: в Нафтогазе объяснили причины

Украинцам объяснили, что если потребитель в определенные сроки не подал газоснабжающей компании данные о потребленном объеме природного газа, то предприятие оставляет за собой право самостоятельно их определить.

Довольно часто украинцы по разным причинам не передают показания счетчиков, поэтому в таком случае цифры в платежках могут существенно отличаться от реального объема потребленного “голубого топлива”.

Если потребитель не предоставляет информацию об объемах потребленного газа, то в таком случае они будут определяться на основе месячного объема потребления за аналогичный период прошлого года. Именно поэтому цифры в платежке могут существенно отличаться от фактических.

Чтобы начисленные объемы газа совпадали с реальным уровнем потребления, клиенты должны передавать показатели счетчиков с 28-го по 50-е число.

Если вы временно не проживаете в квартире и не пользовались газом, то нужно передавать неизменные показания счетчика.

Также в Нафтогазе рассказали, что можно не тратить время на звонки в Контакт-центр или посещать Центры обслуживания клиентов или ждать печатные платежки.

Кубометры потребленного газа лучше фиксировать с помощью сервисов ГК Нафтогаз Украины.

Речь идет о таких способах:

чатботы в Viber, Messenger и Telegram

SMS на короткий номер 4647

через личный кабинет

в автоматическом режиме, используя IVR меню по номерам: 066-300-2-888 (Vodafone), 098-300-2-888 (Kyivstar), 093-300-2-888 (Lifecell)

В “Нафтогазе” отметили, что сейчас такая возможность доступна исключительно для клиентов:

Кропивницкий филиал “Газсети”

Днепровский филиал “Газсети”

Харьковский филиал “Газсети”

Харьковский городской филиал “Газсети”

Криворожский филиал “Газсети” Криворожский филиал “Газсети”

АО “Винницагаз”

Житомирский филиал “Газосети”

АО “Сумыгаз”

Киевский филиал “Газосети”

АО “Львовгаз”

АО “Днепропетровскгаз”

АО “Хмельницкгаз”

АО “Николаевгаз”

АО Донецкоблгаз

АО “Ивано-Франковскгаз”

АО “Черкассыгаз”

Это поможет значительно сэкономить время, ведь подать показатели, узнать сумму к оплате и оплатить коммуналку можно не выходя из дома в несколько кликов.