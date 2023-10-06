Украинцы массово жалуются на завышенные суммы в платежках за газ: в Нафтогазе объяснили причины

Украинцам объяснили, что если потребитель в определенные сроки не подал газоснабжающей компании данные о потребленном объеме природного газа, то предприятие оставляет за собой право самостоятельно их определить.
Довольно часто украинцы по разным причинам не передают показания счетчиков, поэтому в таком случае цифры в платежках могут существенно отличаться от реального объема потребленного “голубого топлива”.
Если потребитель не предоставляет информацию об объемах потребленного газа, то в таком случае они будут определяться на основе месячного объема потребления за аналогичный период прошлого года. Именно поэтому цифры в платежке могут существенно отличаться от фактических.
Чтобы начисленные объемы газа совпадали с реальным уровнем потребления, клиенты должны передавать показатели счетчиков с 28-го по 50-е число.
Если вы временно не проживаете в квартире и не пользовались газом, то нужно передавать неизменные показания счетчика.
Также в Нафтогазе рассказали, что можно не тратить время на звонки в Контакт-центр или посещать Центры обслуживания клиентов или ждать печатные платежки.
Кубометры потребленного газа лучше фиксировать с помощью сервисов ГК Нафтогаз Украины.
Речь идет о таких способах:
- чатботы в Viber, Messenger и Telegram
- SMS на короткий номер 4647
- через личный кабинет
- в автоматическом режиме, используя IVR меню по номерам: 066-300-2-888 (Vodafone), 098-300-2-888 (Kyivstar), 093-300-2-888 (Lifecell)
В “Нафтогазе” отметили, что сейчас такая возможность доступна исключительно для клиентов:
- Кропивницкий филиал “Газсети”
- Днепровский филиал “Газсети”
- Харьковский филиал “Газсети”
- Харьковский городской филиал “Газсети”
- Криворожский филиал “Газсети” Криворожский филиал “Газсети”
- АО “Винницагаз”
- Житомирский филиал “Газосети”
- АО “Сумыгаз”
- Киевский филиал “Газосети”
- АО “Львовгаз”
- АО “Днепропетровскгаз”
- АО “Хмельницкгаз”
- АО “Николаевгаз”
- АО Донецкоблгаз
- АО “Ивано-Франковскгаз”
- АО “Черкассыгаз”
Это поможет значительно сэкономить время, ведь подать показатели, узнать сумму к оплате и оплатить коммуналку можно не выходя из дома в несколько кликов.
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