Українці масово скаржаться на завищені суми в платіжках за газ: в Нафтогазі пояснили причини

Українцям пояснили, що якщо споживач у визначені терміни не подав газопостачальній компанії дані про спожитий обсяг природного газу, то підприємство залишає за собою право самостійно їх визначити.

Досить часто українці з різних причин не передають показники лічильників, тому в такому випадку цифри в платіжках можуть суттєво відрізнятися від реального обсягу спожитого «блакитного палива».

Якщо споживач не надає інформацію про обсяги спожитого газу, то в такому разі вони визначатимуться на основі місячного обсягу споживання за аналогічний період минулого року. Саме тому цифри в платіжці можуть суттєво відрізнятися від фактичних.

Щоб нараховані обсяги газу збігалися з реальним рівнем споживання, клієнти повинні передавати показники лічильників з 28-го по 50-те число.

Якщо ви тимчасово не проживаєте в помешканні та не користувалися газом, то потрібно передавати незмінні показання лічильника.

Також в Нафтогазі розповіли, що можна не витрачати час на дзвінки до Контакт-центру чи відвідувати Центри обслуговування клієнтів чи чекати на друковані платіжки.

Кубометри спожитого газу краще фіксувати за допомогою сервісів ГК Нафтогаз України.

Йдеться про такі способи:

чатботи у Viber , Messenger і Telegram

SMS на короткий номер 4647

через особистий кабінет

в автоматичному режимі, використовуючи IVR меню за номерами: 066-300-2-888 (Vodafone),098-300-2-888 (Kyivstar), 093-300-2-888 (Lifecell)

В “Нафтогазі” зазначили, що наразі така можливість доступна виключно для клієнтів:

Кропивницька філія “Газмережі”

Дніпровська філія “Газмережі”

Харківська філія “Газмережі”

Харківська міська філія “Газмережі”

Криворізька філія “Газмережі”

АТ “Вінницягаз”

Житомирська філія “Газмережі”

АТ “Сумигаз”

Київська філія “Газмережі”

АТ “Львівгаз”

АТ “Дніпропетровськгаз”

АТ “Хмельницькгаз”

АТ “Миколаївгаз”

АТ Донецькоблгаз

АТ “Івано-Франківськгаз”

АТ”Черкасигаз”

Це допоможе значно заощадити час, адже подати показники, дізнатися суму до оплати та оплатити комуналку можна не виходячи із дому в кілька кліків.