Українці масово скаржаться на завищені суми в платіжках за газ: в Нафтогазі пояснили причини

Українцям пояснили, що якщо споживач у визначені терміни не подав газопостачальній компанії дані про спожитий обсяг природного газу, то підприємство залишає за собою право самостійно їх визначити.
Досить часто українці з різних причин не передають показники лічильників, тому в такому випадку цифри в платіжках можуть суттєво відрізнятися від реального обсягу спожитого «блакитного палива».
Якщо споживач не надає інформацію про обсяги спожитого газу, то в такому разі вони визначатимуться на основі місячного обсягу споживання за аналогічний період минулого року. Саме тому цифри в платіжці можуть суттєво відрізнятися від фактичних.
Щоб нараховані обсяги газу збігалися з реальним рівнем споживання, клієнти повинні передавати показники лічильників з 28-го по 50-те число.
Якщо ви тимчасово не проживаєте в помешканні та не користувалися газом, то потрібно передавати незмінні показання лічильника.
Також в Нафтогазі розповіли, що можна не витрачати час на дзвінки до Контакт-центру чи відвідувати Центри обслуговування клієнтів чи чекати на друковані платіжки.
Кубометри спожитого газу краще фіксувати за допомогою сервісів ГК Нафтогаз України.
Йдеться про такі способи:
- чатботи у Viber, Messenger і Telegram
- SMS на короткий номер 4647
- через особистий кабінет
- в автоматичному режимі, використовуючи IVR меню за номерами: 066-300-2-888 (Vodafone),098-300-2-888 (Kyivstar), 093-300-2-888 (Lifecell)
В “Нафтогазі” зазначили, що наразі така можливість доступна виключно для клієнтів:
- Кропивницька філія “Газмережі”
- Дніпровська філія “Газмережі”
- Харківська філія “Газмережі”
- Харківська міська філія “Газмережі”
- Криворізька філія “Газмережі”
- АТ “Вінницягаз”
- Житомирська філія “Газмережі”
- АТ “Сумигаз”
- Київська філія “Газмережі”
- АТ “Львівгаз”
- АТ “Дніпропетровськгаз”
- АТ “Хмельницькгаз”
- АТ “Миколаївгаз”
- АТ Донецькоблгаз
- АТ “Івано-Франківськгаз”
- АТ”Черкасигаз”
Це допоможе значно заощадити час, адже подати показники, дізнатися суму до оплати та оплатити комуналку можна не виходячи із дому в кілька кліків.
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