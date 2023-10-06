Новини

Українці масово скаржаться на завищені суми в платіжках за газ: в Нафтогазі пояснили причини

06.10.2023
1 хвилина на прочитання

Українцям пояснили, що якщо споживач у визначені терміни не подав газопостачальній компанії дані про спожитий обсяг природного газу, то підприємство залишає за собою право самостійно їх визначити.

Досить часто українці з різних причин не передають показники лічильників, тому в такому випадку цифри в платіжках можуть суттєво відрізнятися від реального обсягу спожитого «блакитного палива».  

Якщо споживач не надає інформацію про обсяги спожитого газу, то в такому разі вони визначатимуться на основі місячного обсягу споживання за аналогічний період минулого року. Саме тому цифри в платіжці можуть суттєво відрізнятися від фактичних.

Щоб нараховані обсяги газу збігалися з реальним рівнем споживання, клієнти повинні передавати показники лічильників з 28-го по 50-те число.

Якщо ви тимчасово не проживаєте в помешканні та не користувалися газом, то потрібно передавати незмінні показання лічильника.

Також в Нафтогазі розповіли, що можна не витрачати час на дзвінки до Контакт-центру чи відвідувати Центри обслуговування клієнтів чи чекати на друковані платіжки.

Кубометри спожитого газу краще фіксувати за допомогою сервісів ГК Нафтогаз України.

Йдеться про такі способи:

  • чатботи у Viber, Messenger і Telegram
  • SMS на короткий номер 4647
  • через особистий кабінет
  • в автоматичному режимі, використовуючи IVR меню за номерами: 066-300-2-888 (Vodafone),098-300-2-888 (Kyivstar), 093-300-2-888 (Lifecell)

В “Нафтогазі” зазначили, що наразі така можливість доступна виключно для клієнтів:

  • Кропивницька філія “Газмережі”
  • Дніпровська філія “Газмережі”
  • Харківська філія “Газмережі”
  • Харківська міська філія “Газмережі”
  • Криворізька філія “Газмережі”
  • АТ “Вінницягаз”
  • Житомирська філія “Газмережі”
  • АТ “Сумигаз”
  • Київська філія “Газмережі”
  • АТ “Львівгаз”
  • АТ “Дніпропетровськгаз”
  • АТ “Хмельницькгаз”
  • АТ “Миколаївгаз”
  • АТ Донецькоблгаз
  • АТ “Івано-Франківськгаз”
  • АТ”Черкасигаз”

Це допоможе значно заощадити час, адже подати показники, дізнатися суму до оплати та оплатити комуналку можна не виходячи із дому в кілька кліків. 

➡Відкриваємо ❗❗Збір коштів на на МАВІК 3. Гарячі хлопці - На гарячому напрямку..😎 Як завжди є потреба в дронах..!! Сльозливого тексту не буде, самі знаєте, як це важливо..!! Віримо, Ви втомлені. Але, там нашим захисникам важче в рази. Разом до перемоги.. 🎯Ціль: 115 000 ₴ Для переказу тисність на 👉 Посилання на банку або ж номер картки 5375 4112 0962 9158 Всім здоров'я❤️

Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter


06.10.2023
1 хвилина на прочитання
Back to top button