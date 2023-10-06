В Дії появилась новая услуга о которой просили сотни тысяч украинцев

В Дії стала доступна еще одна услуга, вкладчики обанкротившихся банков смогут вернуть свои средства. Об этом сообщил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров в своем канале в Telegram.

По словам чиновника, теперь украинцам больше не нужно ходить в банки и тратить лишнее время для того, чтобы получить гарантированное возмещение собственных средств из банков, которые стали банкротами.

Теперь из любого города или села можно подать заявку через Дія и получить деньги на свой счет в течение трех дней. Сейчас услуга доступна для вкладчиков 34 украинских банков, которые стали банкротами. Всего в обанкротившихся банках Украины было открыто более 1,4 миллиона счетов. Поэтому теперь украинцам должны возместить примерно 3,2 миллиарда гривен.

По словам Федорова, в Украине продолжают строить наиболее удобное цифровое государство, чтобы каждый украинец получал услуги удобно, просто и быстро. Без всякой бюрократии или коррупции.

Напомним, что с 3 октября в Украине отменили валютные ограничения. При этом это не полностью плавающий курс, как это было до полномасштабной войны. Национальный банк Украины и в дальнейшем будет строго контролировать курс и выполнять роль главного регулятора. НБУ повысил официальный курс доллара впервые с июля прошлого года. После отказа от фиксированного курса Нацбанк установил на 4 октября новый курс – 36,5901 гривен за 1 доллар (+0,0215 грн). Таким образом, курс вырос чуть более чем на 2 копейки. По состоянию на сегодня курс доллара стабилен, однако по словам экспертов окончательно доллар зафиксируется где-то через две недели. По словам Олега Пендзина,,текущий темп подорожания выше, чем ранее прогнозировали эксперты. Через полторы-две недели мы увидим выравнивание курса. Возможно, он поднимется до 38,50. При этом курс доллара на следующий год заложен на уровне 41 гривны.