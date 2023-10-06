Гороскоп на жовтень: кого чекає доленосна зустріч

Навіть в такий непростий місяць як жовтень, зірки не позбавляють нас свого благословіння. Любов вже давно витає в повітрі та навіть в безнадійних обставинах дарує надію на щастя.

Астрологи назвали три знаки, які цієї осені мають всі шанси зустріти свою любов. Дізнайтеся, чи є ви в цьому списку.

Близнюки

Ви бажаєте знайти партнера, який буде готовий розділити тягар життя. Вам потрібне не друг, а саме кохана людина. В повсякденному житті ви всі свої труднощі вирішуєте самостійно. Ви бажаєте це змінити, але не відчуваєте особливого ентузіазму стосовно романтичних зобов’язань. Не бійтеся спілкуватися, не потрібно відсторонюватися від емоцій, адже це віддалить вас.

Якщо ви вже перебуваєте у стосунках, не варто уникати спілкування. Намагайтеся проводити час разом та знаходити спільні захоплення. Не бійтеся розмовляти з партнером, лише так ви знайдете розв’язання всіх проблем.

Рак

Попри силу любові, ви намагаєтесь зосереджуватися на особистих цілях та створенні комфорту для себе. Напевне, ви бажаєте залишатися без пари. Ваша особистість розквітає, коли ви вільні та можете самовиражатися.

Попри все, у вас є відчуття самотності, але ви можете підтримувати кілька видів стосунків, щоб заповнювати порожнечу.

Прийміть реальність, подумайте про те, що самотність має свої переваги. Але не відкидайте шанс на щастя, не уникайте спілкування з представниками протилежної статі. Небесні тіла сприятимуть успіху.

Козеріг

Цього місяця ви зрозумієте про необхідність надовго розлучитися зі своїм партнером. Це не означає, що ви прагнете самотності, скоріше це сигнал до потреби особистого простору та тиші.

З великою імовірністю партнер вас чудово зрозуміє, та піде назустріч. Така перерва з партнером відкриє нові можливості та дозволить осягнути поточну ситуацію.